梁赫群、梁正群首同台　一見面兄弟鬩牆大打出手

戲劇《姊妹們 追吧》劇中張允曦（小8）遭前夫拋棄還被迫背下一身債務，只能與女兒吳以涵相依為命。日前播出中前夫終於現身，由梁正群飾演，劇中拋妻棄女三年多的他，卻企圖挽回妻女，想與張允曦破鏡重圓。而開始對坤達動心的張允曦，因女兒吳以涵希望能回復往日家庭陷入掙扎，曾為好兄弟的坤達與梁正群，也因此陷入三角關係中。



▲梁赫群（左）、梁正群首次同台對戲。（圖 / 東森提供） 今（17）日最新劇情中，曾在首播中驚喜客串的梁赫群將再次友情演出，與弟弟梁正群同框，兄弟倆劇中變成債務關係人。且兩人還是首次同台對戲，但一對戲就要大打出手，讓他們直呼印象深刻。梁赫群一看到欠債不還的梁正群，衝上去就是一陣暴打，痛罵「如果你是我弟弟的話，我早就把你打死了！」。



▲梁正群飾演張允曦前夫。（圖 / 東森提供） 兩人在三十度的大太陽下又追跑、又架拐子。而且這場戲拍攝時還碰到各種外力干擾，飛機、警車、救護車等各種外在環境音不斷，讓兩人必須不停重來，來來回回拍了快兩個小時，讓梁赫群崩潰問「這部戲每個客串都這麼累嗎？」引起全場大笑。梁赫群笑說他都懷疑製作人想讓他往動作戲發展，光今天這場戲就幾乎是自己一個月的運動量。



▲梁赫群（右）與梁正群劇中互動逗趣。（圖 / 東森提供） 梁赫群說道：「我上次來是被偉忠哥狂甩巴掌，從屋內被踢到屋外走廊，沒想到這次打人反而更累！而且第一次客串那天，製作人就cue我說『下次再來，來演打弟弟！兄弟鬩牆』，沒想到是認真的！」。梁正群則笑說他不但被打、還要被哥哥夾在腋下，應該是他跟他哥第一次這麼「近距離接觸」。「其實我們兄弟倆私下都蠻宅男的，也沒有吵架、打架過，所以這場戲還真的是我們第一次打架。雖然我是被打的那個，但感覺蠻新鮮的。」









