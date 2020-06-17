《我的婆婆》回「珍賀齋」造成轟動　鍾欣凌感謝鄉親支持

喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》連續兩週戲劇收視冠軍，今（17日）由公視企演員鍾欣凌、楊銘威、蘇晏霈、詹宛儒快閃拍片場景「宜蘭永安宮、廣惠宮」祈福參拜，大陣仗突襲讓利澤老街造成轟動。不但回到取景的廟宇，也特別返回拍攝劇中鍾欣凌經營的「珍賀齋」老餅店，感謝鄉親鄰居拍攝期間的幫忙與照顧。

▲《我的婆婆》回宜蘭答謝鄉親支持。（圖 / 公視提供）

《我的婆婆》劇組一抵達廣惠宮廣場，鄉親們就激動吶喊演員們的名字，熱情表示每週都有準時收看《我的婆婆怎麼那麼可愛》。永安宮及廣惠宮是宜蘭利澤老街香火鼎盛的宮廟，《我的婆婆》在老街上的百年餅舖取景，演員鍾欣凌分享她每次來到片場會先到廟裡拜拜，祈願拍攝順利、所有工作人員、演員平安。鍾欣凌說：「真的很久沒有回來了，好懷念這裡的氛圍，一直想回來看看這些可愛熱情的鄉親，這次回來也特別謝謝媽祖娘娘、廣惠宮王公的保佑，讓我們順利殺青，現在還加碼讓我們收視開紅盤，真的很感恩。」楊銘威與蘇晏霈對於重遊故地感到興奮，在拍戲空擋之間依然開車往返與大家一起回鄉祈福，紛紛表示：「現在開雪隧就有種回到當時拍戲的感覺～又開心又熟悉。」

▲《我的婆婆》劇組回拍攝的宮廟祈福。（圖 / 公視提供）

鍾欣凌回到拍攝現場非常興奮，主動當導遊向大家介紹老街上金紙舖老闆娘會熬湯給劇組喝；餅店隔壁的理髮廳則是鍾欣凌下戲回家之前，必定會去的洗頭聖地。導演鄧安寧也特地介紹上週播出的熱門片段「小甜甜約張書偉修理電視」，以及小甜甜通靈的場景，都是在利澤老街永安宮二樓拍攝的，鄧安寧導演感性地說：「感謝大家對《我的婆婆》拍攝時的幫忙與照顧，今天再次回到餅店場景讓大家想起當時拍攝點滴，也謝謝觀眾的喜愛，讓收視有好成績，但希望好還要更好！請大家繼續支持。」