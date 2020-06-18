陳沂批隋棠「揭女童瘡疤」炒新聞　網反駁：我覺得她很棒

藝人隋棠親自踏入屏東偏鄉，帶著孩子們認識身體自主權，日前她於臉書上談起一位「多年來數次被叔姪侵犯」的女孩，未料卻引發屏東縣政府不滿，認為她對孩子造成二度傷害，隋棠則是發出千字文強調自己已有保護當事人，且此事是由孩子主動告知，希望對方不要放錯焦點，對此，網紅陳沂看不下去，發文怒批隋棠炒新聞，留言區也掀起熱議。
「請不要把一個女孩悲慘的遭遇當成妳炒新聞的工具」，陳沂認為若隋棠真的關心這類案件，就該知道無論是性侵或是性騷擾，為了保護當事人一開始都會先低調處理，不會像這樣直接攤在公眾媒體下。
有網友贊同陳沂的說法，認為保護當事人並不是這麼簡單的：「就算新聞媒體查不到，可是女孩一定知道說的是自己，同學朋友也可能透過細節去猜測...想提倡、關心，可是單純分享自己心得就好，不需要去提及個案故事，尤其又是在案件尚未處理前。」
不過，也有網友認為隋棠很棒，人本來就有各自立場，且她就是想要利用自己名人的影響力，將這個議題擴大被注意，「你有仔細讀這個女孩的故事嗎？或者你認識她嗎？有沒有可能她很想要分享，是因為她希望不要有別的孩子跟她一樣？」
還有網友點出大家大多是在揣測隋棠的動機，坦言若炒新聞能讓大眾接收訊息，其實不見得是件壞事，「你如果有看隋棠的文章，她常常在分享裡面提及其他相關單位的人，都是非常正面跟肯定的」。（編輯：侯家瑜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110