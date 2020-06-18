快訊／謝和弦躁鬱症爆發險跳樓　「一通電話」救了他

歌手謝和弦去年底遭太太Keanna舉報吸食大麻遭到警方逮捕，之後常常因為失控作為讓他登上媒體版面，4月底被送至勒戒所勒戒後，經過41天終於從勒戒所出來了。而他於今（18）日與媒體見面，講述這陣子的心境。
在勒戒所的這段日子，謝和弦提到，因為在勒戒所作息太正常，身形因此圓潤了許多，而在勒戒的期間，女友莉婭時常親自去勒戒所把零食給他，不過真的見到面卻只有一次，「那天隔著玻璃，她一看到我就掉眼淚了，說真的，我心很酸。」
在勒戒所41天，不僅是戒除毒癮，趁此機會他也思考了人生，謝和弦坦言不再憤世忌俗，「覺得心中沒有那麼多仇恨了，身邊的人最重要，我爸也有來看我，他頭髮白了很多，看到他這樣為我奔走，我頓悟了，有一夜長大的感覺，發現我是33歲了，怎麼還像23歲一樣。」謝和弦也鄭重的說，經過勒戒後，他不要再進去，不想再浪費時間，回顧之前他躁鬱症病發的模樣，拍了許多奇怪的影片，讓人不寒而慄，他無奈的苦笑：「我現在看自己的影片，不知道自己在幹嘛，跟大家道歉。」
至於還在處理離婚官司的老婆Keanna，謝和弦只留下平淡的祝福：「希望她過得好好的，我已經稱呼她前妻，是最熟悉的陌生人。」被問到兩人間的官司有沒有考慮和解，或是坐下來心平氣和好好談一談，他回應，一切交給律師，「我也希望可以談一談，但是沒辦法。」對於這段婚姻的問題，謝和弦把錯全攬在身上，認為都是男人的錯，從前的夫妻形同陌路，除了祝福，謝和弦只留下一個拜託，希望不要再打擾他的爸媽。
說起女友莉婭，謝和弦眼裡盡是溫柔，現在莉婭不僅是另一半，還是他的經紀人，他形容：「莉婭是我的翅膀。」自爆在躁鬱症最嚴重的時候，站在12樓就想往下跳，是一通莉婭的電話才阻止了他，莉婭回想起這段過程依舊心驚膽顫，莉婭表示：「真的再晚5秒（人）就沒了，還好他爸有提醒我，他那時候有自殺傾向。」謝和弦也以「過來人」的身分呼籲：「不要輕生，要珍惜生命。」
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