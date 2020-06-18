影／好久不見！王家衛拍片「祝台灣觀眾」平安圓滿

在全球仍為新型冠狀病毒肺炎防疫努力的同時，王家衛導演特別拍攝影片，隔空向台灣觀眾問好，希望大家一切平安、圓滿。而對於他的二部電影《射鵰英雄傳之東成西就》與《東邪西毒：終極版》，即將在台重映，究竟應該先看哪一部，王家衛則有妙答。
導演王家衛說：「如果你在談戀愛，我推薦你看《東邪西毒》，這樣可以更加珍惜；如果你剛好失戀，應該去看《東成西就》一笑可以解千愁。」
這二部片由同班人馬主演，卻風格迥異，囊括張國榮、林青霞、梁家輝、梁朝偉、劉嘉玲、張學友、張曼玉、王祖賢、鍾鎮濤、葉玉卿等十位超級巨星，當年因為拍攝時程的關係，趕不上預計要拍《東邪西毒》上下集的計畫，因此將下集更改為喜劇，並讓這幾位巨星同時趕拍兩部片。
偏偏一部片是極盡搞笑，另一部則是極盡淒美，而演員又在兩部片角色大洗牌，讓他們都快要人格分裂了，尤其是當年既要扮演盲劍客，又要變身搞笑香腸嘴的梁朝偉，更曾不知所措地說：「我有點不知道我自己是誰。」
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