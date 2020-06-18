《來自星星的你》男星研究泡麵新口味　吃到吐血送醫

▲《老頑固實習生》致敬《浩劫重生》。（圖／LINE TV）

▲朴海鎮試吃泡麵過量，胃穿孔倒地不起。（圖／LINE TV）

韓星朴海鎮因《來自星星的你》、《奶酪陷阱》等劇竄紅，他首度在新作《老頑固實習生》中突破自我，拋下偶像包袱、黏上逗趣小鬍子，還搞笑假扮印度人賣泡麵。劇情中，他身無分文受困小島，只能依賴背包裡的民生用品度日，狼狽崩壞成邋遢「犀利哥」，顛覆以往帥氣形象。《老頑固實習生》常加入知名戲劇的經典橋段，不但曾重現《鬼怪》片段，在第15集的內容中，朴海鎮和實習生李萬植（金應洙 飾）遠赴外島出差卻受困，兩人身無分文，只能在沙灘上搭建帳篷，過著無水無電、依靠泡麵果腹度日的生活，有趣的是，兩人畫面中常出現畫著泡麵LOGO圖案的血掌印排球，被眼尖網友發現是致敬經典災難電影《浩劫重生》，搞笑劇情引起討論。劇組透露，為使受困小島的畫面看起來更逼真，刻意關閉朴海鎮和金應洙的手機訊號，劇中的狂風暴雨場面，也是現場真實的天氣情況，朴海鎮和金應洙不畏風雨，仍專業地完成拍攝，讓人敬佩。劇組也稱讚兩人逼真自然的演技：「他們雖然歷經長時間的連續拍攝，累積許多疲勞，但仍維持劇情所需的緊張情緒，讓畫面和氣氛更加生動自然。」朴海鎮劇中除了自毀形象搞笑演出，更展現專業演員的演技，他為了開發新口味的泡麵，不眠不休、連續試吃好幾天的泡麵，吃到胃穿孔、吐血，最後倒地送醫，精湛又逼真的演技，讓網友驚呼：「真的以為男主角要掛了！」《老頑固實習生》每週四、五可至LINE TV、愛奇藝台灣站收看。