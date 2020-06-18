台灣樂團惡搞同門師妹　偷吃禮物超放肆

原訂在疫情期間舉行多場海外巡迴演出，但無奈取消的滅火器樂團，疫情期間的空窗期發展了許多線上企畫，舉行了募集故事在2小時直播中寫出一首歌曲的特別直播企畫－《火器實驗室》。

▲滅火器樂團拍攝拍攝節目《宇陳同行》，挑戰當師妹鄭宜農（中）的經紀人。（圖／火氣音樂提供）