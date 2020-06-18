台灣樂團惡搞同門師妹　偷吃禮物超放肆

原訂在疫情期間舉行多場海外巡迴演出，但無奈取消的滅火器樂團，疫情期間的空窗期發展了許多線上企畫，舉行了募集故事在2小時直播中寫出一首歌曲的特別直播企畫－《火器實驗室》。
除線上直播外，滅火器的吉他手宇辰以及貝斯手皮皮，還推出專屬兩人的節目《宇陳同行》，以「一本正經講幹話」的模式開始各種企畫，繼第一集請出主唱大正與老婆山東擔任嘉賓之後，第二集也請到火氣音樂小師妹鄭宜農擔任嘉賓，兩人要挑戰擔任鄭宜農的「一日經紀人」，完成帶鄭宜農參加到高雄餐旅大學演講的通告任務。 總是被經紀人打理好一切完全沒經驗的兩人在過程中搞笑場面不斷，也讓鄭宜農從嘉賓化身為「被惡搞對象」。
被詢問要不要對通告時，宇辰敷衍回到：「不然隨便對一下好了，啊我們幾點回台北的車啊？」還沒抵達通告就想回家，讓鄭宜農哭笑不得。才抵達學校沒多久，連彩排都還沒結束，宇辰便開始喊餓，讓工作人員忍不住吐槽：「你有關心你的藝人餓不餓嗎？」回到後台的他們，更是肆無忌憚「偷吃」學生送給藝人的禮物，場面逗趣。
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