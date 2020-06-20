蕭亞軒與柯震東　想與前任當朋友「得先學會自我接納」

柯震東18日在IG放上電影《打噴嚏》的劇照，慶祝他29歲生日，「祝我生日快樂，知道一切都不容易！但還是希望自己勇敢的努力戰鬥下去，謝謝你們一直都在。」留言底下，網友發現前女友蕭亞軒也獻上祝褔：「生日快樂，希望你今年都充滿好事。」對此，柯震東則回覆「愛心」的表情符號。





能不能跟交惡的前任當朋友？該不該聯絡？這始終是各家女性網站、兩性專家們熱愛探討的問題，而多數人的結論，最終都會回歸到「看個性」、「看當初分手狀況」、「看對方有沒有交新對象」等等，來權衡到底應不應該聯絡對方。畢竟，我們也會擔憂一旦聯絡上了，是否會給對方（或自己）的現任造成困擾。





跟前任之間的距離和情份該如何拿捏，來看看柯震東與蕭亞軒的故事吧。





柯震東與蕭亞軒2012年被週刊拍到牽手漫步，男方旋即在微博表白，獲得女方真摯回應，雙方便開始交往。當時兩人還因為相差12歲「姊弟戀」，總是被媒體與網友揶揄，外加蕭亞軒「天后」的名聲，讓柯震東感到壓力，交往2年就宣布破局。





蕭亞軒被問到分手理由，指出兩人的生活與價值觀落差很大，柯震東希望她是小女人，但是她對一些事情有自己的堅持和想法：「我曾經很努力，不想在他面前有藝人的樣子」。





剛分手的時候，蕭亞軒和柯震東是屬於「不歡而散」的類型，男方曾被媒體爆料使用化名「柯衝動」在社群網站發文，批評蕭亞軒很愛把自己裝成弱者，「到底還要以一路被劈腿的情場失敗可憐人身分來混多久？」雙方關係徹底降到冰點。





直到後來，柯震東涉毒被抓，在一片網友謾罵、藝人好友爭相裝啞的氛圍中，蕭亞軒出聲為柯震東加油，在IG向男方喊話：「不准放棄，聽到了嗎？一個錯誤，不會忘了你所有的好。」她事後大方向媒體逆風坦承，自己有傳簡訊給柯震東，給他鼓勵與打氣。





雖然沒有密切聯絡，但他們都會通過新聞關注彼此，蕭亞軒去年認愛黃皓時，媒體又開始批判她「老女人吃嫩草」時，柯震東還直接在限時動態打上「一個女生公布戀情需要很大的勇氣，能祝福就祝福吧！」為前任送暖。





分手6年，他們各自有過怨懟、誓言老死不相往來，但隨著時光荏苒，兩人分別歷經事業與戀情低潮，並依舊在自己的工作崗位上兢兢業業，他們漸漸明白，有的前任其實並不是「壞人」，不過只是「不適合自己」罷了。當初的惡言相向與冷戰，似乎都是沒必要的，反而更加證明自己放不下。





日本知名成人片導演二村仁，他在新書《我主修傷心的戀愛》裡頭提過一個觀點，「分手後會產生混亂情緒，多半源於兩個人都是『無法自我接納』的人，才會把痛苦全部歸咎到對方身上，但他們真正憎恨的對象，反而是自己本身。」





哪怕被劈腿、受到傷害的是自己，但花太多時間去怪罪、記恨對方，把過往的記憶拿來反覆凌遲，不也是側面反映自己「無法打從心底坦率分手」的事實嗎？





二村仁建議，分手的人其實可以試著練習去「肯定對方的分手」，說穿了就是原諒對方跟自己，擁有「相忘江湖」的不執著，雖然這一切都需要「時間」去整理，但請記得：時間雖是解藥，但它的用處是拿來整理自己的身心靈，並不是拿來自我麻痺的。





柯震東與蕭亞軒，他們無疑示範了兩個分手後的人，隨著挫折與時間，慢慢學習自我接納，最終與過去言歸於好。他們也體現了身為「前任」最完美的距離，不見得要密切聯絡，但偶爾會讓對方曉得：我一直都很祝福你，我們一起加油。





懂得自我接納的人，自然就會原諒前任（哪怕對方再怎麽渣），差別只在於，他們會不會想跟對方聯絡而已，筆者個人經驗是：通常不會刻意主動聯繫，但若有機會也不排斥，大概是這樣。



