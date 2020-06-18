《戀愛可以持續到天長地久》男星腦出血　緊急送醫開刀

▲▼清原翔12日腦出血，目前狀況穩定。（圖／TBS官網、清原翔IG）

因日劇《戀愛可以持續到天長地久》知名度大漲的27歲演員清原翔，今（18日）遭爆腦出血，已在12日緊急開刀救回一命，目前狀況穩定。日本媒體透露清原翔腦出血，經紀公司發表聲明，表示清原翔是在12日傍晚外出感到身體不適，送醫後診斷腦出血，當下立即開刀治療，醫生強調要好好休息，而他目前生命跡象穩定，會持續觀察。清原翔日前與佐藤健、上白石萌音合作出演《戀愛可以持續到天長地久》知名度大漲；近期也將在石原聰美主演的日劇《默默奉獻的灰姑娘藥師》擔任重要角色，但今健康出問題，是否繼續拍攝得視身體狀況而定。