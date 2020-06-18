《戀愛可以持續到天長地久》男星腦出血　緊急送醫開刀

因日劇《戀愛可以持續到天長地久》知名度大漲的27歲演員清原翔，今（18日）遭爆腦出血，已在12日緊急開刀救回一命，目前狀況穩定。
日本媒體透露清原翔腦出血，經紀公司發表聲明，表示清原翔是在12日傍晚外出感到身體不適，送醫後診斷腦出血，當下立即開刀治療，醫生強調要好好休息，而他目前生命跡象穩定，會持續觀察。
清原翔日前與佐藤健、上白石萌音合作出演《戀愛可以持續到天長地久》知名度大漲；近期也將在石原聰美主演的日劇《默默奉獻的灰姑娘藥師》擔任重要角色，但今健康出問題，是否繼續拍攝得視身體狀況而定。
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
北京疫情捲土重來 首都「進入非常時期」防二次感染潮成最大考驗
炎炎夏天中暑怎麼辦？如何緩解？怎麼預防？通通報你知
南北韓和平瓦解！金與正說到做到！兩韓聯絡處被炸毀 戰爭一觸即發？
再度零確診！迎戰五一連假 百貨推有驚無險保庇券
端午粽香乓共共！全台名店、創意粽子推薦排行榜 甜的鹹的通通有
大甲媽解封遶境 蔡振南靠掌中媽祖與神同行
「小確幸」來了! 文化部發放600元「藝Fun券」愛買書、愛看電影的7/22準時開搶
防疫不鬆懈！鼻病毒、漢他病毒來勢洶洶 還有5大夏季傳染病正流行
艷陽高溫都不怕！蒐羅IG瘋打卡的夏日消暑聖品
帶媽媽吃「原味」大餐 訂位送「馬告飛魚XO醬」
徵的就是你！端午徵稿特別企劃 歡迎各位熱愛創作、愛分享的人來報名
平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出