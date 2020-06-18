小鬼回應小豬醜聞！不打擾的溫柔　是對已逝友誼的珍惜

羅志祥深陷劈腿、多人運動醜聞，聲勢直墜谷底，昔日好友黃鴻升（小鬼）日前出席記者會，被問到有沒有和對方聯繫，他立刻收起笑容、嚴肅地說：「這個問題很正經，不能笑笑去談。」坦承和對方多年沒聯絡，自己電話也換了，「但我覺得這時候希望大家能給他空間。」





黃鴻升表示，這是羅志祥私人戀愛的事情，任何人都不應該對此事發表評論，即便是家人跟朋友，也不應該過問，「這件事不需要太複雜，如果是我，我會希望一個人靜一靜，五月天不是有唱嗎『不打擾，是我的溫柔』。」語畢，他透露跟對方多年沒聯絡，即便想說些什麼，也沒有彼此的聯絡方式。





黃鴻升與羅志祥曾搭檔主持「娛樂百分百」約10年，兩人私下曾經玩在一塊，都是「Party Boy」的成員。直到有一天，黃鴻升發現羅志祥私約聚會不再找他，也曾在受訪時難掩感傷：「我以為我是Party Boys，但有一天就不是了。」





據傳兩人不合主因，是黃鴻升在廁所跟朋友聊天，開玩笑說羅志祥的粉絲沒有氣質，結果被羅志祥聽到，讓他非常傷心。事後，羅志祥在節目質問黃鴻升，雖然黃鴻升澄清只是誤會，但雙方感情開始由濃轉淡，直至「回不去」了。





多年來，雙方都沒有和好打算，羅志祥經紀人透露，當初羅志祥的確感到不舒服，但這件事情已經過去了，希望眾人不要再提；至於小鬼受訪時則說「我要自我反省」，檢討自己之所以一直被問羅志祥，代表自己工作不夠出色。





只不過，現今羅志祥爆發負面新聞，成為人人喊打的過街老鼠，往年一但提到對方總是冷漠以對的黃鴻升，如今卻選擇隔空送暖，而非落井下石。他呼籲大家不要過度關注此事，請給對方空間，甚至還說：「我希望這件事情，它可以趕快過去，而且一切都會過去的。」





常言道，友情比愛情牢靠，但有時候我們卻發現，隨著年紀漸長，有些朋友竟不知不覺和你走散了。仔細想想，對方並沒有做什麼錯事，不過是隨著環境、工作型態的改變，你們的三觀已經不適合，即便再怎麼嘗試磨合，最終發現仍是枉然，遂決定不再勉強自己。





社會學家傑哈德穆倫霍斯特（Gerald Mollenhorst）進行過一項研究，指出每隔7年，我們都會失去一半曾經親近的朋友。然而，如果過了7年，原本的朋友還是留在原地，即代表你們之間是可以相互溝通與理解的，持續下去的關係就會更緊密。





足見面對友誼的消逝，我們不需要太過惋惜，畢竟這代表對方在溝通與理解的發展上，已經跟自己走向不同的道路。只不過，從黃鴻升對待羅志祥的方式可以知道：選擇不去打擾對方、默默消失，不見得代表冷漠無情，而是我們各自來到了人生嶄新階段，擁有各自的生活圈，但對於過往的美好回憶與歡聲笑語，仍舊塵封在心底珍惜，就已經足夠了。





回到黃鴻升引用「五月天」的話：「不打擾，是我的溫柔」，選擇遙遠守候，在必要時傳達關心，或許才是對已逝情誼最慎重的對待吧。



