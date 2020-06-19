疫情爆發一周！黃安曝「北京現況」　台人看傻：太扯了吧

新冠肺炎疫情全球延燒，中國大陸北京市在連續 56 天未出現本土病例後，於 6 月 11 日傳出近 2 個月來的首例，之後短短 8 天累積已逾百例確診個案。而日前趁著中國大陸疫情趨緩回到北京的藝人黃安，目前正在隔離當中， 18 日晚間在微博寫下一段貼文，透露「北京現況」，台灣網友卻看傻直呼「是防疫指揮官嗎？」
中國大陸新冠肺炎疫情趨緩之後，北京卻又爆發第二波感染，主要集中在新發地批發市場，根據中國大陸國家衛健委的數據顯示，昨日中國大陸全境新增 28 例確診病例，其中 24 例為本土病例，主要集中在北京 21 例、河北 2 例、天津 1 例；另外 4 例為境外輸入。
黃安昨晚間在微博貼文表示，「多麼振奮人心的好消息——北京的疫情控制住了！」並稱「能這麼迅速有效的控制，離不開政府的領導、醫療人員不辭辛勞，以及北京市民的自覺配合，謝謝你們」，同時透露下周一是他解除隔離回家的日子，希望能吃到重慶火鍋。
該貼文隨即被轉貼至 PTT 八卦版，網友們卻紛紛吐槽「他是防疫指揮官嗎？」「看他說下周一回家，是回哪個家就知道了啊」、「不信」、「要看學校有沒有恢復才知道」、「才一周就控制下來，太扯了吧」、「所以有種上街嗎 XD 」。（編輯：賴詠璿）
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