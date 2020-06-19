梧桐妹15歲生日！賈靜雯罕見曬「無碼照」宛如姊妹

▲賈靜雯和大女兒梧桐妹母女情深。（圖／翻攝臉賈靜雯書）

▲賈靜雯（右）和梧桐妹大玩換臉APP，2人宛如姊妹。（圖／翻攝臉賈靜雯書）

45歲女星賈靜雯曾和孫志浩有過一段5年婚姻，育有1女梧桐妹（Angel ），但2人為了保護愛女隱私，賈靜雯多年來在臉書發照片時，都會用貼圖將梧桐妹的臉遮住，讓外界相當好奇，連梧桐妹都曾以為媽媽不愛自己，所以才把她的臉遮住。如今梧桐妹已經15歲，賈靜雯今（19）日在臉書祝賀愛女生日快樂，還大方PO出多張「無碼照」。賈靜雯今日在臉書上寫下對愛女的祝福，「這15年，養成了妳善良天真及獨立勇敢的個性，媽媽是何等幸運，可以陪伴著妳一路的變化與成長...雖然中間有許多磨難，但這就是我們生命最甜美累積的果實！」還透露和修杰楷生的一對女兒咘咘、Bo妞早上也對賈靜雯說，最想要的禮物就是姊姊梧桐妹，讓賈靜雯欣慰地說：「原來妳不只是媽媽最棒的禮物，更是妹妹們最想最棒的禮物喔，愛妳。」賈靜雯大老公修杰楷9歲，2人5年前修成正果，還生下可愛的女兒咘咘、Bo妞。賈靜雯時常在臉書分享全家福，但每每只要出現梧桐妹，都會貼心地將大女兒的容貌遮住，對此她4年前曾在微博上解釋：「自從小女兒咘咘出生後，大家訪問我的話題大多圍繞在修先生與咘咘的身上，對於大女兒梧桐妹，我一直保護至極，能避開不談就盡量不談！一直以來，我很少會主動跟別人提及家裡的事。但最近在網路上看到一些關於我只愛咘咘，不愛姐姐的評論...其實心裡真的很難過！」梧桐妹還曾問：「媽媽！為什麼我拍照要遮臉？我是妳女兒，為什麼要把我的臉遮起來呢？我也很想讓大家看見我跟媽媽一起開心的合照啊！為什麼別人可以？我卻不行！」讓賈靜雯當時相當自責、難過。其實也是因為當時賈靜雯和前夫孫志浩正在爭奪撫養權，2人離婚時撕破臉，還一度鬧上新聞版面，所以對於梧桐妹，賈靜雯一直相當保護愛女隱私。如今多年過去，孫志浩和名模林若亞已結婚4年，賈靜雯也有了幸福美滿的家庭，修杰楷更將梧桐妹視如己出，羨煞旁人。