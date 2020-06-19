「日版大仁哥」愛上小鮮肉　見面就觸電：直搗我心牆

▲白洲迅飾演伊東晃。（圖／KKTV）

▲白洲迅（左）與樂驅在馬路相遇。（圖／KKTV）

日劇《Life線上的我們》由「日版大仁哥」白洲迅與樂驅演出，兩人詮釋男男CP默契佳，樂驅表示：「應該是因為個性互補，所以一拍即合。」白洲迅也說：「從第一次見面那天，就有那個氛圍了！」他們沒拍攝時也會膩在一起，獨處時間變多，還透露就連失戀經驗也一樣，十分合得來。談起對方的魅力，白洲迅表示，樂驅的魅力就是他的「Killer Smile」，整個人就像從漫畫裡走出來，還說自己其實會對人設下心防，但樂驅就是可以直搗他心牆的那種人。樂驅則說，白洲迅是個溫柔體貼、很設身處地為他人著想的人，兩人雖認識不久，但白洲迅對他很好，覺得這樣的人很少見。被問到苦澀的戀愛回憶，白洲迅說自己國二時交了女朋友，但因為太害羞，不敢喊對方名字，結果就被甩了；沒想到樂驅也有一模一樣的經驗，因為不敢叫對方名字，女方就說這樣有無交往都沒差，因此分手。《Life線上的我們》是粉絲一致認為「看了會哭」的神作漫畫，描述兩個高中少年，認真正經的伊東晃（白洲迅 飾）與天真爛漫的西夕希（樂驅 飾），因放學途中的一人幻想遊戲「白線遊戲」而相遇，深深被對方吸引，發展出一段從高中持續到成為大人後，苦甜交織的愛情故事。該劇6月19日起，每週五12點可至KKTV收看。