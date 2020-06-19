破天荒！劉德華寵粉「罕見談愛女」　曬給老婆的生日禮物

▲華仔給粉絲的手寫信。（圖／華仔天地官網）

▲華仔與Hanna協力完成的畫作。（圖／台灣映藝提供）

▲華仔秀出送給太太的生日大禮。（圖／台灣映藝提供）

▲華仔現場演唱並和粉絲暢聊舊作。（圖／台灣映藝提供）

劉德華（華仔）疼愛粉絲眾所皆知，昨（18日）是他的官方後援會「華仔天地」成立32週年，礙於疫情無法和粉絲歡度，天王特別錄製慶祝影片於官網播放，不僅有親筆寫給粉絲的「家書」，還曝光和女兒Hanna一同創作送給太太朱麗倩的畫作，令人驚喜。華仔隔空寫下親筆信，送給視為家人的粉絲，信中細說過去一年因生病和疫情影響下令演唱會取消、歲月如梭發現自己眼角多了皺紋、長了白髮，這一切無論任何的改變，彼此「一家人」的心是永遠不變。愛妻疼女如他，華仔還透露先後跟太太、女兒共度兩個愉快的生日，其中給太太的生日禮物更是他與女兒合力創作的愛心畫作，他稱讚女兒有畫畫天份，笑說比自己畫得更好，而這些都是父女倆一起上網自學畫畫的成果。華仔更嘴甜形容女兒與「家人」（粉絲）們都是他的心肝寶貝。華仔現場唱了五首歌曲《月亮代表我的心》、《笨小孩》、《 我知道》、《 一起走過的日子 》、《情人happy birthday》送給粉絲，並播放3部新片的精彩預告，有《熱血合唱團》、《拆彈專家2》、《香港地》( 暫名），其中《香港地》片段更是首度曝光。被問及自己最愛的3部電影時，華仔坦言想再演一次雷洛，以及留長髮演《天若有情》、《瘦身男女》這些經典角色，「可惜要增肥再扮肥佬很艱難呢！」此外，「華仔天地」成立至今，除了不定時舉行歌迷聚會，大家還兼任義工幫助弱勢社群，疫情期間「劉德華慈善基金」就捐款、發防疫物資給不同團體，愛心不落人後。（編輯：楊穎軒）