夫妻身價超過16億　鄭麗君41歲才認識富豪尪

▲主持人陳雅琳秀出鄭麗君學生時期的照片。（圖／年代提供）

▲陳雅琳（左）和鄭麗君開心合照。（圖／年代提供）

前文化部長鄭麗君的老公沈學榮是科技業大老闆，夫妻身價加起來超過16億，但她對另一半始終非常低調。不過在接受壹電視《我是救星》陳雅琳專訪時，首度談到夫妻情，2人原來是在參加2009年由林義雄發起的「人民作主千里苦行」運動時認識的。當時沈學榮參加千里苦行，當作是送給自己的生日禮物，從小自認是怪咖的鄭麗君當時覺得，對方一定跟她一樣很奇怪，沒想到就這樣遇到了人生的伴侶。主持人陳雅琳問鄭麗君，校花級人物的她，一定不乏追求者，感情路是不是一路順遂？鄭麗君卻自爆有幾次失敗的感情經驗，讓陳雅琳大感意外。原本覺得自己不會結婚了，卻在2008年民進黨大敗後，鄭麗君辭去青輔會主委一職，隔年環島苦行時遇到科技公司老闆的沈學榮，以為會單身一輩子的鄭麗君，在41歲那一年遇上對的人，決定踏入婚姻。長年茹素的鄭麗君還找來政壇姊妹淘蕭美琴、邱議瑩，與陳雅琳一邊大啖素菜美食、一邊聊女人心底事。姊妹們都知道，兒子寬寬是鄭麗君心中最柔軟的一塊，也是幾次她想辭官的理由。鄭麗君難得在鏡頭前展露對老公的不捨，她說：「這幾年都靠我先生在帶小孩，他陪兒子的時間比較多。」，原來這些年鄭麗君夫婦沒有請保姆，所以她這回決定硬起來再次辭官，回家陪伴兒子長大。不過她強調雖然不當文化部長了，但文化的事，在民間也可以做。