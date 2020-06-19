李昇基難忘與劉以豪的「初夜地」　有他才答應工作

▲▼李昇基（左）跟劉以豪一起旅遊。（圖／Netflix）

劉以豪、李昇基共同參與的綜藝《Twogether：男神一起來看你》將於26日播出，2人接受訪問，劉以豪稱對方是福星，李昇基則難忘與劉以豪共度「初夜」的地方。他們旅行勇闖印尼與泰國，李昇基出手裝闊導致旅費減少，讓劉以豪慌張冒出流利韓語追問，兩人跨越語言隔閡，激出許多爆笑火花。劉以豪表示喜歡旅行，對世界充滿好奇，儘管之前上過韓國綜藝節目，但這是第一次正式進軍韓綜，藉由節目親自去見粉絲，留下美好回憶。劉以豪說李昇基是福星，這次旅行不管到哪都是好天氣，旅程相當順利。李昇基則表示，因對節目製作團隊的信任之外，加上搭檔是劉以豪，才點頭答應參加演出。問到印象深刻的地點時，劉以豪認為每個地方都有留下很棒的回憶，但沒想到製作人真的手下不留情，不給半點提示或暗示，幸好跟李昇基默契十足，才能順利解決任務，因此帶來許多正能量，在泰國曼谷和李昇基演唱節目主題曲《It's Gonna Be All Right》給大家聽，回憶難忘。爆笑的是，在抵達第一天分配旅費時，製作人從旅費中扣掉近台幣1000元，該金額直逼一晚的住宿費，讓他們相當傻眼，原來是先前李昇基在首爾曾裝闊要請工作人員喝咖啡，但結帳卻是跟製作人借錢，李昇基聽到事由非常尷尬，劉以豪為此冒出韓文，十分逗趣。《Twogether：男神一起來看你》一共8集，26日下午3點在Netflix上線。