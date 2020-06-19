《屍速列車2》姜棟元「被咬」就隔離　多腳怪比活屍恐怖

由孔劉、鄭有美、馬東石於2016年主演的韓片《屍速列車》轟動國際，該作以3.76億台幣榮登當年全台票房第三名；將於7月上映的續集《屍速列車2：感染半島》未上映先轟動，主演姜棟元、李貞賢以及導演延尚昊接受全球媒體4小時接力訪問，輪到台灣記者時，姜棟元第一句就問：「台灣的狀況（指疫情）還好嗎？」忙宣傳之餘，也不忘關心各國要事。
《屍速列車2：感染半島》是講述《屍速列車》4年後的故事，導演延尚昊曾在節目透露，第一集的活屍動作敏捷，經過4年歲月而有退化，問起第二集活屍的特性，他希望觀眾不要只單看活屍，表示：「如果能總合包含活屍在內的人類、背景、形象，這三個要素一同欣賞的話似乎會更好。」導演也透露，續集的人類因為熟悉活屍的生活模式、與他們長期相處，有了對抗的方法，相對也出現更可怕、厲害的人，個性會比第一集來的凶狠。
聊到關鍵的活屍，姜棟元笑說若現實生活中遇到的話「一定無條件先跑再說！」還透露除了活屍，他最怕的就是蜘蛛，笑說：「很奇怪，超過6隻腳的就會覺得可怕。」而比起活屍，還認為險惡的人性、疾病及意外，都勝於活屍給人的恐懼。
問起姜棟元跟李貞賢若被活屍咬到，會如何利用最後1小時的清醒時間？姜棟元再展幽默說：「去吃好吃的！一小時內盡情的吃！」還表示要把自己「隔離」關在某處，以防傷害無辜。李貞賢決定先好好跟家人、寵物道別，跟進姜棟元把握時間吃美食後，再於某處自我隔離。
姜棟元忙於工作，忘記自己將邁入40歲，透露近年體力下滑，也因19歲出道開始就在拚事業，感嘆沒有休息時間，也沒有校園的有趣記憶，「目前我拍了20幾部電影、3部電視劇，所以幾乎沒休息，這部分有點可惜，原來我要40歲了，我都做了什麼啊？好像只有工作的回憶。」而他這次接棒孔劉擔任《屍速列車》續集男主角，坦言前作太成功，讓他壓力極大，儘管如此仍因有趣劇本決定接演，是否再掀起熱潮，備受期待。
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