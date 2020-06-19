台創作人新歌「用你煮粥」引分屍聯想　網怒轟抵制：噁心

▲邵羽創作的《把你》歌詞，讓人聯想到分屍情節。（圖／好舒服音樂臉書）

▲邵羽新歌歌詞被罵翻。（圖／邵羽臉書）

▲邵羽在MV花絮大啖生肉。（圖／好舒服音樂臉書）

▲好舒服音樂聲明。（圖／好舒服音樂臉書）

本土創作歌手邵羽（SAWYER），近日發表新歌《把你》，該曲旋律輕快，但細聽歌詞，開頭「我好想把你…」後面都接上「關在籠裡」、「藏在冰箱」、「栓在家裡」、「埋在土裡」等驚悚詞句，甚至還有「讓我溫柔地將它切下去吧、喝喝用你煮的粥」疑似影射分屍案，引發大批網友反彈，對此，邵羽和所屬的好舒服音樂火速道歉，並將MV下架止血。邵羽新歌令人腦中浮現類似情殺案的恐怖畫面，如「捏捏你的耳朵，牽牽你冰冷的手，讓我溫柔地將它切下去吧，一人一半感情才不會散」、「再沒人能把你，從我身邊搶走，親親你的額頭，喝喝用你煮的粥，就算你的呼吸有一點孱弱，不要害怕你就在我左右」，此外，MV及拍攝花絮還有邵羽吃生肉的畫面，不少網友痛批：「很扭曲的愛情觀，歌詞更是噁心」、「你的愛情觀念異於常人，更驚人的是你還認為理所當然。」針對歌詞，邵羽3日分享創作理念：「愛情本來就是佔有，人們總是把愛情美化的像本小說，但它的本質不曾改變...吃醋、勒索、控制、期望而失望，才是愛情的原貌。」似乎不願讓爭議擴大，邵羽所屬的好舒服音樂今（19日）發文道歉：「對於沒有將《把你》mv分級，忽略可能對心智發展尚未成熟的聽眾造成不良影響的事實，致上十二萬分的歉意，但創作《把你》的本意絕對不是為了製造更多的社會混亂。目前已經先將MV下架，願這個世界上的仇恨與對立都可以化作雲煙，謝謝大家。」（編輯：楊穎軒）《把你》歌詞全文：我好想把你 就放在口袋風流的你 從此不再飄蕩我好想把你 就鎖在抽屜放肆的你 從此不再流浪我好想把你 就關在籠裡瀟灑的你 從此不再翱翔我好想把你 就藏在冰箱熱情的你 從此不再狂妄我好想把你 就栓在家裡多情的你 從此不再遊玩我好想把你 就埋在土裡好動的你 終於可以安靜告訴我再沒人能把你 從我身邊搶走捏捏你的耳朵 牽牽你冰冷的手讓我溫柔地將它切下去吧一人一半感情才不會散再沒人能把你 從我身邊搶走親親你的額頭 喝喝用你煮的粥就算你的呼吸有一點孱弱不要害怕你就在我左右在我左右 在我左右一左一右啦啦啦啦啦 啦啦啦啦啦啦把你裝進我身體