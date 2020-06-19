有女友也受不了　池昌旭擋不住「國民妹妹」誘惑

▲劇中，池昌旭（左）遇到高中時的金裕貞，開啟緣分。（圖／愛奇藝台灣站）

▲池昌旭此次不演帥氣角色。（圖／愛奇藝台灣站）

韓劇《便利店新星》由池昌旭、金裕貞領銜主演，兩人偕同導演李明佑今（19日）出席線上記者會。該劇故事描述呆萌店長與四次元工讀生之間爆笑又不可預測的愛情故事，池昌旭與高中時期的金裕貞一次偶遇，開啟日後麻煩不斷的職場生活，面對不按牌理出牌的打工妹，個性溫吞的池昌旭招架不住，已有女友的他該如何抵擋「小惡女」的誘惑，令人期待。過往角色都相當帥氣的池昌旭，這次扮演便利店店長崔大賢，表示這個角色很善良、純粹又充滿熱情，不像其他電視劇主角擁有特別的才能，是非常貼近現實生活的人物，笑說：「我在這部作品中比誰都微不足道，裕貞在準備動作戲時，我卻什麼都不用做。」以童星出道近17年的「國民妹妹」金裕貞，劇裡詮釋無厘頭又帶白目個性的少女丁新星，常有令人傻眼的舉動和發言。她將義氣看得比什麼都重要，是靠「拳頭」說話的角色，此次首度挑戰動作戲，金裕貞坦言心情緊張，想打出漂亮的拳腳動作，導演卻要她來真的，因此非常努力做了很多準備。李明佑導演對金裕貞的熱情給予高度評價，談到武打戲對女演員來說通常都很吃力，多半會安排替身，但金裕貞幾乎都親自上陣，非常了不起。《便利店新星》6月19日起，每週五、六晚間9點同步韓國在愛奇藝台灣站播出。