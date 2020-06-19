林育群用歌聲療癒人心　生日願望盼「世界和平」

公視《音樂萬萬歲4》21日將播出全新集數，打頭陣的開播集以新冠病毒為發想，打造「Music 4 Hope」主題，邀請萬芳、家家、林育群（小胖）與李佳歡到節目演唱許多療癒歌曲。面對疫情當下的世界與後疫情時代的來臨，試著用音樂撫慰人心，重新出發。
《音樂萬萬歲4》這次請到林育群在節目中挑戰名曲《Amazing Grace》，得知自己要詮釋這首波伽利於日前直播也選唱的歌曲，坦言很緊張，直說不敢比拚，「希望今天在節目上唱出屬於我的最好的版本。」林育群訪談時表示，以前生日時，從來沒有一刻這麼希望世界和平，「小時候覺得這種願望很八股，很飄渺，現在覺得這個願望好重要，也希望大家回到工作崗位上。」
疫情期間，大家關在家裡實在悶的發慌，開始做平常懶得做，或者沒想過要做的事。家家把自己在家裡邊做菜邊唱歌的影片放上網，跟粉絲一起互動，「還是要找一些歡樂的事情。」主持人馬世芳也說：「我這輩子從來沒有連續2、3個月，每天做3頓飯」更打趣表示，體重也是直線上升，笑壞眾人。
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