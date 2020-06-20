潘若迪自爆老婆上圍尺寸　沈玉琳語出驚人「我也看過」

▲潘若迪（左起）、沈玉琳和助理主持派派在健身房挑戰關卡。（圖／民視）

▲潘若迪（左起）、沈玉琳和助理主持派派騎腳踏車。（圖／民視）

最新一集《玩命街頭》製作單位找來健身狂魔潘若迪「整治」沈玉琳，沈玉琳一如既往到住處附近買早餐，才剛付錢正備離開，就被偽裝成店員的潘若迪迅速銬上手銬。沈玉琳這時才驚覺步入陷阱中，只能任由潘若迪擺佈。沈玉琳不改荒謬的個性，提到人生最痛苦的業障就是跟潘若迪銬在一起，更搞笑地說：「他全身散發檀香，已經修出功德圓滿了。」被押解送至健身房的沈玉琳，看見健身器材宛如看到滿清十大酷刑，當場崩潰。潘若迪毫不留情地對沈玉琳展開一系列魔鬼訓練，並聲明只要沈玉琳在3項挑戰中，獲得2次過關即可解除手銬重獲自由。沈玉琳為了回家陪愛女妍妍拚了老命，卻還是挑戰失敗，最後只好認命接受接下來的午後Ubike行程。潘若迪隨後帶領沈玉琳及助理主持派派，來到自己兒時吃到大的麵店，正當3人吃的津津有味時，潘若迪看了時間便有如雷擊般起身拉著2人走到內衣店，原來潘若迪是要幫老婆買內衣，沒想到潘若迪還直接在節目上爆料老婆KiKi的32D內衣尺寸，沈玉琳在一旁冷嘲熱諷要潘若迪別再幫老婆KiKi做形象了，沈玉琳無厘頭表示自己「也看過」，潘若迪怒氣質問沈玉琳看過些什麼？2人又開始打鬧起來，沈玉琳隨後才說看過臉啦，超激動的2人，整段錄影都不按腳本走，讓製作單位當場傻眼。