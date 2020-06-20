宋慧喬「弟弟」3層樓豪宅走到摔傷　貓廁所跟房間一樣大

▲劉亞仁公開3層樓豪宅。（圖／MBCentertainment YouTube）

▲客廳、餐廳、廚房。（圖／MBCentertainment YouTube）

▲劉亞仁（左）跟宋慧喬感情很好，宛如閨密。（圖／IG）

▲紅酒屋、田園、庭園。（圖／MBCentertainment YouTube）

▲浴室、天臺、每層樓的超長樓梯。（圖／MBCentertainment YouTube）

▲地下一樓私人停車場。（圖／MBCentertainment YouTube）

韓星劉亞仁昨（19日）到節目《我獨自生活》作客，公開地下一層、地上三層的豪宅，他透露每層樓樓梯太長，常常摔倒受傷，還因如此「瘦了不少」，羨煞所有來賓。劉亞仁10幾歲從大邱搬到首爾跟經紀人住，成年後就獨自生活，自己一人住了15年，幾乎一年搬一次家，至今搬了10次，好在現在經濟穩定，於現今豪宅生活已超過5年。他坦言把每年換一次「更大的房子」當興趣，而目前定居的豪宅設計是地下一層、地上三層，外加頂樓天臺。節目先公開臥室，劉亞仁透露他的床是210X210的雙人床；隨後走到客廳，落地窗與大螢幕電視之外，還有一張跟床一樣大的沙發，客廳的另一面是擺滿書櫃的餐廳，隔壁是廚房，餐廳與廚房中間外面是「紅酒屋」，外頭則是迷你田園，另一側是庭園，劉亞仁還在室外放上大型檯燈與椅子，以便戶外看書。劉亞仁熱愛收藏，室內擺滿不少收藏品，走廊更是一條小畫廊，就連愛貓的跳台都經過設計，整體宛如藝術品。他家二樓是工作室，空間與客廳一樣大，更備有更衣間，服飾旁擺放一台冰箱，他解釋冰箱不放在一樓廚房的原因，是怕走太久不方便。而二樓的浴室是專門為愛貓打造，連貓都有專屬廁所，羨煞主持人笑說：「我也想住在這不走了。」他臥室在三樓，同樣也有更衣室，衣服多到像是大賣場，一旁還有書櫃與書堆，卻不見藝人慣有的獎杯收藏室，劉亞仁透露，以前的確會為了紀念擺放照片，但現在看到會覺得尷尬，所以沒有另外裝潢。他三樓外有露天樓梯直達天臺，自己會在那曬半小時太陽；但因為從頂樓到地下一樓私人停車場都是樓梯，所以常常摔倒受傷，加上每次出門都會忘東忘西，爬上爬下走到會喘，還因此迷路、瘦了不少。劉亞仁28歲時因電影《思悼》拿下第36屆《青龍獎》最佳男演員，因此獲封「最年輕的影帝」。他演藝圈人脈廣，與同公司的宋慧喬交情甚篤，2017年雙宋結婚時，劉亞仁就代表女方友人上台致詞，2人關係如同姊弟。