池昌旭被鄭恩地甩　金裕貞「初見面」就強吻！

喜劇《便利店新星》19日開播，以幽默、浮誇的故事獲得討論，金裕貞教訓妹妹丁銀星（率濱 飾）時，出現《熱血司祭》金南佶打人的配樂，更巧妙致敬經典電影，包含《功夫》周星馳對決斧頭幫和火雲邪神蛤蟆功的場面，《陽光姊妹淘》的朴真珠，以電影裡小太妹的造型客串，小巧思令劇迷驚喜。
劇中，池昌旭與金裕貞的互動十分無厘頭，池昌旭飾演的呆萌店長崔大賢，因個性善良、做事優柔寡斷，慘遭女友鄭恩地拋棄，失魂落魄的模樣，在金裕貞飾演的丁新星眼中卻格外亮眼，芳心暗許的她毫無預警吻上路人大叔池昌旭，開播12分鐘就開親，進度之快打破「第八集定律」進度，讓不少觀眾笑說：「吻得大家措手不及。」
因「意外之吻」開啟男、女主角之間的緣分，三年後金裕貞以性感小女人的姿態前往應徵便利店的工讀生，池昌旭卻因當年印象對女方抱有偏見，懷疑對方意圖不單純，緊盯她一舉一動，更在好友的通報下，拋下和女友韓善伙的約會，奔回便利店企圖抓包與朋友喝酒的金裕貞，打算以此開除難以捉摸的打工妹。
第二集預告中，喝醉的池昌旭宛如「蠟筆小新」上身，舞動屁股搖來晃去，酒後失態的崩壞形象，讓人好奇兩人之間發生什麼事。《便利店新星》每週五、六晚間9點與韓國同步在愛奇藝台灣站播出。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！