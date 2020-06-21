美女作家拿牛排刀攻擊患者　金秀賢「擋刀」大失血

韓國男神金秀賢睽違5年復出主演電視劇《雖然是精神病但沒關係》，該劇昨（20日）晚首播，他飾演的精神病看護文鋼太，因為照顧自閉症哥哥文尚泰（吳政世 飾）關係，每年都在換醫院工作；還為了保護患者，徒手擋住作家高文英（徐睿知 飾）的牛排刀攻擊，手掌爆血縫針治療，第一集遭遇十分淒慘。
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文鋼太每年都在搬家、換醫院工作，導致現任的同事懷疑他「在外欠債」、「跟護理師、女患者搞不倫」，但鋼太不解釋原因，只默默撫摸男同事的肩膀，表示是「因為男人」，舉動嚇壞對方。故事結尾也透露原因，他是因為自閉症哥哥病情緣故，所以每年都在換環境。
鋼太在醫院遇到試圖殺害女兒再自殺的患者，醫院將父女倆隔離安置，爸爸仍脫逃看護找到女兒，高文英見狀挺身救小女孩，卻反被患者掐脖，好在鋼太出現才阻止悲劇發生，但文英卻情緒失控拿牛排刀攻擊患者，鋼太徒手握住，手掌鮮血直流，文英不認錯，認為自己是正當防禦，甚至表示：「有些人死有餘辜。」
鋼太憑工作經驗認定文英生病，而她確實幼時因家人關係產生心理創傷。2人故事結尾對彼此產生興趣，鋼太也發現對方神似小時候的初戀。在下集預告中，她對他說：「你來當我的安全梢，負責好好控制我，不要讓我爆炸。」關係更進一步。《雖然是精神病但沒關係》6月20日起，每週六、日晚間9點半獨家與韓國同步在Netflix播出。
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