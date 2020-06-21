專訪／王少偉為《我的婆婆》辭節目　一句話揭露主要原因

▲王少偉（左起）、楊銘威、Darren、蘇晏霈與鍾欣凌母子合照。（圖 / 公視提供）

▲王少偉認為社會需要喜劇，也說《我的婆婆》是一部不可多得的好戲。（圖 / 記者葉政勳攝）

▲楊銘威（左起）、Darren、鍾欣凌、王少偉在《我的婆婆》將有爆笑演出。（圖 / 公視提供）

▲王少偉曾投資副業慘賠。（圖 / 記者葉政勳攝）

▲王少偉是全劇NG王。（圖 / 記者葉政勳攝）

▲王少偉感情世界空白。（圖 / 記者葉政勳攝）

喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》有許多金獎演員陣容，王少偉飾演鍾欣凌的二兒子，是個走旁門左道的投資生意人，還不斷想騙媽媽的養老金，過去在偶像劇裡王少偉總是飾演公子哥帥氣形象，這次徹底顛覆以往，他坦言自己完全沒有偶像包袱，一下正經、一下大打出手，也是因為這部戲他才發現「原來我的尺度可以這麼大。」王少偉決定接下《我的婆婆》後，毅然決然辭去外景節目《台灣第一等》主持人一職，他表示出道這麼久了解到，「藝人要有好的成績，一定要有好的生活狀態」。王少偉手上同時有《綜藝3國智》和《台灣第一等》的節目，若再加上拍戲時間，時間體力上都會很緊繃，但他強調：「《我的婆婆》編劇、導演、演員陣容，是不可多得的好戲，這樣的投入非常值得」，而讓他下定決心取捨，更是因為他認為：「這個社會需要喜劇讓大家開心」，他接下蘇秉孝一角，不只在劇裡盡情搞笑，還在片場展露本性，不停捉弄大家。劇中蘇秉孝是個媽寶，出了事找媽媽，還想騙媽媽的錢投資，若有孩子會不會怕他像蘇秉孝？王少偉說如果是女兒的話：「我會寵女兒，但很怕變成靠爸。」就拿打工來說，他提到，會給女兒自由空間，想去打工、不去都行；若是兒子，希望他跟自己一樣，從小就有嚴謹的家庭教育，想要什麼都靠自己去努力獲得，在金錢方面養成獨立的好習慣，自己賺錢不跟家裡拿，相對更踏實。而王少偉飾演的蘇秉孝不斷投資，從櫻花蝦、水晶石到走私象牙。現實生活中王少偉也有投資失敗的經驗。曾經花了8位數存款投資麵包漢堡店，最後認賠殺出，他坦言不是因為生意經營不善，而是遇到沒有共識的股東。他透露投資麵包店的初衷，是想學泡咖啡、做麵包滿足興趣，但當品牌推出後，自己不知不覺被拱到最前線，當起代言人、介紹人的角色，他說：「股東認為你會講、你適合介紹，但我還要拍戲，到最後連做麵包時間都沒有。」有了一次慘痛經驗，王少偉截至目前再也沒有投資副業想法，「投入副業需要評估時間上運用，我不希望我只是掛個名字。」《我的婆婆》演員陣容全是第一男、女主角，還有八點檔演員跨界搞笑，偶像團體成員無包袱演出，被問到跟誰對戲最讓人驚豔？王少偉表示最過癮、最開心的事，就是遇到這團隊、演員，特別是跟Darren還有楊小黎的對戲，表演過程的拋接，讓他感到意外驚喜，更誇獎楊小黎非常融入角色，與現實生活中的她差別很大。喜劇笑料不斷，那現場誰是NG王？王少偉不避諱坦承就是自己，他解釋因為導演鄧安寧的風格，常常不喊卡讓演員自由發揮，王少偉越演越荒唐，旁邊工作人員被逗笑，自己又看到他們的反應笑場，才會成為大家公認的NG王。其中有一場王少偉在劇中販售象牙，他靠著三寸不爛之舌，推銷給兄弟姊妹們，正戲拍完導演不喊卡，王少偉繼續講下去，「183公分，這麼長的象牙，183這麼有名你們都不知道，你看媽媽就知道」，讓飾演媽媽的鍾欣凌在場外偷笑，本來不在劇本上的橋段，鍾欣凌突然被鏡頭拍到也嚇一跳，最後也加入正戲播出。王少偉笑說如果導演一直不喊卡，想要停的話「就講一些不能播的。」《我的婆婆》有著演員、導演、編劇、製作人完美的陣容，各個都是會演戲的實力派演員，鄧導之前受訪時曾說過，他把這些偶像劇御用第一女、男主角「玩壞了」，每集都能讓人開懷大笑，開播至今也創下好成績，讓人期待「珍賀齋」和蘇家兄弟姊妹，會如何發展下去？今年43歲的王少偉，在唱片、主持、戲劇方面都有著不錯成績，感情世界總是交白卷，他坦言現在真的沒有對象，但日前上節目時，國師唐綺陽說射手座在下半年感情方面，會有很強的能量，讓他很期待。而183club的成員祝釩剛4月被抓到3度染毒，王少偉說他們都有群組，會互相關心，但此事其他人都沒有多問，畢竟「自己的事情要自己處理。」