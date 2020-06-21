蔡瑞雪劇中爆乳甜美現身　竟慘遭霸凌哭不停

偶像劇《浪漫輸給你》宋芸樺成功穿越進言情小說《總裁你壞壞》中，遇上書中崇拜已久的分身霸道總裁「司徒傲然」。宋芸樺熟知言情小說套路，費盡心機擠下原小說中的女主角蔡瑞雪，從中作梗破壞張立昂和蔡瑞雪的感情線，搶下小說女主角的位置，與霸道總裁大談浪漫戀愛。而劇中楚楚可憐的蔡瑞雪自曝，哭不停的「白蓮花角色」讓她壓力超大。



▲宋芸樺變身心機女。（圖 / 三立提供） 宋芸樺穿越到小說世界卻發現自己不是女主角，竟變成女配，看見蔡瑞雪扮清純白蓮花吸引張立昂的模樣，而恨得牙癢癢直喊「楚楚必須死！」變身心機女開始從中作梗，和同事一起欺負蔡瑞雪。宋芸樺也坦承挑戰穿書演出惡毒心機女配角最難的是要絞盡腦汁，吸引總裁的注意。劇中她和同事惡整蔡瑞雪的劇情，讓宋芸樺想起小時候遇到很幼稚愛作弄女生的男同學，常會說幼稚的話故意氣女生，這時宋芸樺就會使出捏人絕技來反擊，有次不小心把同學捏到瘀青，同學媽媽誤會小孩被霸凌，隔天就氣沖沖來算帳，後來發現可愛的宋芸樺是在玩，那位同學媽媽竟對活潑的宋芸樺說：「妳長大後可以做我家媳婦。」



▲宋芸樺（右）聯合同事成立霸凌小組。（圖 / 三立提供） 蔡瑞雪這次挑戰演出，被同事職場霸凌的白蓮花小說女主，楚楚可憐的人物設定讓她幾乎場場哭戲，蔡瑞雪自曝：「一開始壓力大到哭不出來，只好每天努力在房間看影片練習，隨時逼自己要十秒哭出來，現在已經克服哭戲了，眼淚變得很聽話！」蔡瑞雪提到，自己與劇中角色可不一樣，如果被欺絕對會找機會反抗，不會讓對方一直有藉口機會欺負自己。



▲蔡瑞雪為哭戲做足功課。（圖 / 三立提供） 這網路比生活中的霸凌更可怕的世代，隔著文字鍵盤的網路霸凌，蔡瑞雪直言面對網路暴力其實要學會無視、那些酸言酸語，對於那些人身攻擊、誹謗就會跟自己說不要真的走心，只看那些真心給她的建議並放在心裡，注意力放在真正愛她、關心她的人身上，當提升自己、讓自己變更好的時候，蔡瑞雪樂觀的笑說：「說不定這些酸民就會從黑轉粉了！」



