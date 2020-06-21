張鈞甯想遇真命天子　大膽向男神示愛「我是你女朋友」

線上購物平台推電速劇《未來清單》由張鈞甯、王柏傑、藍鈞天主演，邀請金曲獎最佳音樂錄影帶導演，同時也是蔡依林《腦公》MV導演張時霖執導。劇中張鈞甯面對王柏傑與藍鈞天兩大男神的示愛，陷入糾結，竟穿越到了兩年後，發現自己在網購買了雙人加大床，懷疑自己是否與藍鈞天結婚。





談及若能預測未來，最想問什麼問題？張鈞甯關心桃花，詢問「今年會遇到真命天子嗎？」她透過近期熱門的人生解惑書「答案之書」獲得解答，「你今年會成為更好的人！」完全未獲得解答，讓她積極再問，「下一段桃花何時會出現？」命理師替她解惑，「看到張鈞甯未來買了一個粉水晶球，建議她若是拿來自用，需擺在家中的桃花位，若是送人則會讓桃花離得越來越遠！」讓張鈞甯好氣又好笑。



▲張鈞甯關心自己桃花。（圖 / PChome線上購物提供） 張鈞甯自電影《賽車傳奇》睽違十年後再次與王柏傑合作，透露當時拍攝彼此感情像好哥們般好到不行，到現在都保持良好的情誼，經工作人員提醒距離電影上映已經隔了十年，讓她驚呼：「有那麼久嗎？」時光飛逝，卻沒在兩人臉上留下痕跡，其中一場戲兩位演員穿越回大學時期，年輕扮相讓現場工作人員都驚呼毫無違和。問及她在劇中面對好友王柏傑示愛，會不會擔心尷尬？張鈞甯打趣說，「他太認真，會想揍他！」王柏傑則說，一開始很擔心，跟張鈞甯告白會笑場，「因為我們實在太熟了！」他透露拍攝前，沒有事先與張鈞甯聯繫，稱讚對方是專業演員，「一開拍就入戲，我還要為了她哭！」



▲張鈞甯糾纏在王柏傑跟藍鈞天之間。（圖 / PChome線上購物提供） 張鈞甯第一次與藍鈞天合作演對手戲，認為他是一位很帥的男神，藍鈞天自曝，自己一口白牙讓張鈞甯好奇，「你牙齒好白。」他稱讚張鈞甯超有親和力，梳化完就以戲中女友身份與他打招呼，「我鈞甯，我是你女朋友。」藍鈞天拿起男友架勢回應，「我是你今天的男朋友，我們都是鈞字輩。」展現無懈可擊的默契。《未來清單》將於7月1日起每週三、五晚上八點於PChome 24h購物官方Youtube全球獨家首播。



▲藍鈞天第一次跟張鈞甯合作。（圖 / PChome線上購物提供）



