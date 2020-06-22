謝和弦親揭「Keanna報警主因」　無緣胎兒成攻擊武器

藝人謝和弦去年因Keanna舉報吸食大麻而遭到警方逮捕，夫妻關係徹底決裂，謝和弦隨後馬上認愛女友莉婭，除了飽受輿論撻伐之外，也因一連串脫序的行為遭到勒戒。日前謝和弦勒戒期滿出關，整個人看似穩定許多，今（22）日他突然透過IG，娓娓道來和Keanna從交往到分開的心情，同時揭開對方當時報警的動機和2人離婚的主因。



▲謝和弦（右）和女友莉婭（左）感情穩定。（謝和弦 IG） 謝和弦透露Keanna被診斷出輸卵管阻塞，子宮無法正常受孕，「我也是不離不棄安慰她，就算她不孕，我還是愛她，她想做人工受孕，我也期待有奇蹟」，即使沒有自己的小孩，謝和弦也不斷安慰Keanna。





隨後謝和弦指控Keanna跑去和醫院談贊助，「說這次可以免費做人工受孕，免費住月子中心，合作業配就可以」，他和前妻坦言自己不想要以後必須跟小孩說「你是要幫婦產科打廣告，免費贊助生出來的產品」，未料Keanna卻因為謝和弦的不配合，就以威脅手段報警抓他，「於是婚姻也走到盡頭，夫妻之間再也沒有愛」，而無緣的胎兒也成了Keanna攻擊謝和弦的最佳武器。（編輯：侯家瑜）



▲謝和弦揭Keanna報警主因。（謝和弦 IG）