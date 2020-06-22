龍劭華自願裝瘸常抽筋　一句話顯現出影帝價值　

▲吳秀珠（左）、龍劭華。（圖 / 華視提供）

▲龍劭華裝瘸裝到抽筋。（圖 / 華視提供）

▲李冠毅（左起）、嚴正嵐、黃聖雅、曾子益。（圖 / 華視提供）

迷你劇集《老姑婆的古董老菜單》今（22）日在拍攝主場景大稻埕合勝堂舉辦首播記者會，主要演員龍劭華、吳秀珠、嚴正嵐、李冠毅、曾子益、黃聖雅皆到場參與。剛好這周就是端午佳節，記者會現場特別準備了包子和粽子象徵《老姑婆的古董老菜單》能包中金鐘獎項，收視率同樣包中。劇中飾演忠心耿耿老管家的影帝龍劭華，更主動幫這個角色加戲變身瘸腿管家，他說:「演員是來塑造角色的，不是給你什麼角色你就演什麼角色。」這段意外加料原來是龍劭華在跟製作人討論時因為擔心《雙城故事》大家印象太深刻了，要創造差異所以才加戲。為此龍劭華還在家揣摩了三個版本的瘸腿讓導演挑選。而有許多對手戲的吳秀珠，偷偷爆料其實龍哥有一幕戲忘記瘸腿了，嚇的製作人葉天倫冷汗直冒追問:「是坐著的嗎?」而龍劭華也自曝因為自己加戲所以回去之後常常抽筋，但演出瘸腿很多小細節，只好逼真演出。媒體現場追問他「會不會有職業傷害?」龍劭華開玩笑地回說:「我知道，你們這個要寫嚴重一點的對嗎?」讓現場哄堂大笑。為了賦予這部戲角色更豐富的靈魂，年輕演員們也拚盡全力，嚴正嵐表示:「除了台語自己常常要多練習之外，劇中角色林緹愛也是一大挑戰。」因為戲中她飾演一位從歸國千金，個性非常傲嬌強勢，和自己本身的個性相差滿大的，為了要呈現這個角色，她特別揣摩了很多千金的模型，最後歸納出自己要穿「調整型內衣」，因為這樣才會挺，才有那個氣勢。不過被問到嚴正嵐有因此增添女人味？龍劭華龍哥虧說: :「當然比較有女人味了，不過沒有十足啦！」