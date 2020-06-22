張清芳閃離富豪老公　曾嘆：好門比豪門重要

▲張清芳的婚姻維持15年，曾透露老公很疼她。（NOWnews資料照）

▲張清芳離婚聲明。（圖／律師提供）

歌手張清芳2005年與「台灣投資銀行教父」宋學仁結婚，兩人育有2子，15年的婚姻，今（22日）卻以「因為無法克服雙方的差異性」決定離婚，震驚外界。張清芳2005年嫁給宋學仁，之後定居香港當貴婦，她曾透露老公對她很好，出手十分闊氣，更被媒體揭露他為了她砸2億多台幣，買下忠孝東路上的豪宅；媒體評估男方身價高達15億台幣，好友郭台銘卻說：「真是低估了。」雄厚財力可見一斑。她常被外界指是「高攀」，但張清芳不在乎攻擊，自信表示：「我也很棒！」回應嫁入豪門的感想時，也認為自己「值得這一切」，甚至強調「好門」比「豪門」重要，她說：「我是嫁得好，但不是嫁入豪門。嫁得好，是因為我的條件跟他匹配，不是下嫁或勉強高攀。」張清芳曾被說醜，但她不氣餒，身為藝人仍努力盡到維持好體態的本分；也表示在追求自我價值的過程中，無意間把她帶到宋學仁眼前，「我的先生說，他是被我的才華吸引的，我的能力和個性，讓他懂得尊重我。」曾經如此欣賞彼此的2人，今卻表示「無法克服雙方的差異性」決定離婚，讓人不勝唏噓。很遺憾地通知關心我們的朋友這個訊息。我們因為無法克服雙方的差異性而決定離婚了。雖然我們努力嘗試過，但仍然無法解決，因此在去年協議離婚，並選擇在今年孩子放暑假期間完成法律程序，以後雖然不是夫妻，但我們依然會是孩子的父母，孩子不會因為我們的離婚而失去任何一方的愛。懇請外界不要臆測我們離婚的理由，這會傷害到我們的孩子，也懇請不要打擾我們的家人和朋友。這雖然不是好的消息，但對我們而言已是最好的決定。