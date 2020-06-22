張清芳風靡娛樂圈35年　為愛「急流勇退」捨棄事業

▲張清芳在娛樂圈人緣極好，蕭敬騰（左）也是好友。（圖／翻攝張清芳臉書）

▲張清芳經典歌曲無數。（圖／翻攝臉書）

女星張清芳18歲時踏入演藝圈，在學生時期就展現出驚人的歌唱天賦，不但獲得金曲、金鼎獎的肯定，還曾雙料入圍金鐘獎，表現可圈可點。出道至今35年的張清芳經典歌曲無數，還曾嘗試演戲、出書、廣播和電視主持，可以說是事業女強人。15年前嫁給「銀行投資教父」宋學仁後，張清芳淡出演藝圈，在家相夫教子，婚姻生活看似美滿，沒想到卻在今（22）日爆出婚變。張清芳當年透過綜藝教母張小燕介紹，和宋學仁交往1年就主動提出想婚念頭，2人婚後育有2子，現年分別14、13歲。雖然外界認為張清芳嫁入豪門，但她曾表示的確嫁得好，但也是因為匹配得上。其實雖然張清芳淡出螢光幕前，但她曾被譽為是90年代最具有影響力的4大天后之一，和王菲、林憶蓮以及張惠妹齊名，因此至今知名度不減，每每舉辦演唱會時仍一票難求。張清芳在離婚聲明中透露：「我們因為無法克服雙方的差異性而決定離婚了。雖然我們努力嘗試過，但仍然無法解決，因此在去年協議離婚，並選擇在今年孩子放暑假期間完成法律程序。以後雖然不是夫妻，但我們依然會是孩子的父母，孩子不會因為我們的離婚而失去任何一方的愛。」並拜託外界不要追問2人婚變原因，希望寶貝兒子不會因此受到影響，讓2人公開曬恩愛的畫面只剩追憶。