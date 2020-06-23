張清芳結束15年豪門婚　離婚是最好的決定

53歲張清芳歌聲清亮，素有歌壇「東方不敗」美名，2005年嫁給「銀行投資教父」宋學仁，之後定居香港當貴婦。





然而，22日她宣布離婚，透露兩人「無法克服雙方的差異性而決定離婚」，不過張清芳仍表示，雖然以後不再是夫妻，依然會是孩子的父母，孩子不會因為離婚而失去任何一方的愛，也希望外界不要揣測他們離婚的理由。





事實上，結婚15年來，宋學仁對她很好，出手更是十分闊綽，早前週刊更揭露他豪擲2億多台幣，買下位於忠孝東路上的豪宅給張清芳，對照今日離婚宣言，讓人不甚唏噓。





但筆者相信，不管結婚還是回歸單身，張清芳堅強霸氣的性格依然不會改變。就像當初她和宋學仁相戀時，哪怕被媒體取樂是「高攀」，仍然自信又大器地回應：「我也很棒。」





張清芳嫁給宋學仁時，有媒體估算男方身價高達台幣15億，好友郭台銘聞言僅回「真是低估了。」，足見宋學仁無論背景或財力都相當驚人。當年，宋家身家之所以被外界如此關注，起因是張清芳遺失了一只380萬元的鑽戒，讓她焦急不已，透露是兩人的定情戒，對雙方意義都很大。





張清芳經常被媒體問道，嫁入豪門感想是什麼？每當這時候，她總是自信回應：「我值得這一切！」更一再強調「好門」比「豪門」重要，「我是嫁得好，但不是嫁入豪門。嫁得好，是因為我的條件跟他匹配，不是下嫁或勉強高攀。」





多數人對張清芳早年印象，就是一個字「醜」。





這不是筆者看法，而是只要爬梳各大新聞對早年張清芳的描述，總會看到這個形容詞，連她都不諱言說：「從發第一張唱片開始，我就知道自己跟其他女明星不一樣，我又矮又胖，我曉得我歌聲很好，但就是沒什麼自信。」她還遇過知名製作人當著大家的面說：「她那麼醜，誰找來的？」



▲張清芳的婚姻維持15年，丈夫對她很疼愛。（圖／張清芳臉書

五官到身材都被取笑，張清芳儘管心裡不自信，卻不會自怨自艾，除了花更多時間精進歌藝，她更努力地讓自己變漂亮，「我每天都會花超過2個小時保養，因為沒有人追，也沒有夜生活，很閒的！」不過她仍強調，維持外表是藝人本份，不應該過度追求，不然容易迷失，「多數時間我都還是努力想著，怎麼把我的歌練得更好，讓別人可以不用外表來檢視我。」





關於張清芳歌唱得好不好，相信眾人都是有目共睹，且一切都是她努力得來的成果。此外，在她用心成就自己、追尋自我價值的過程中，那份執著與專注，無意之間也助她一把，將宋學仁帶到她眼前，「我的先生說，他是被我的才華吸引的，我的能力和個性，讓他懂得尊重我。」





她接受《人間福報》專訪，大方分析自己長得不好看，戀愛經驗不豐富，但非常清楚知道自己要什麼、想幹嘛，懂得做自己的主人，「我從小就是醜小鴨，怎麼可能會發夢做公主？當然不會，我很實際。」她清楚自己在婚姻裡頭想要什麼，「我要的就是安定，管你是誰，管你條件多誘人，我不打迷糊仗，不虛耗青春，不委屈求全。」





年輕尚未走紅，沒人追，張清芳忙著經營自己的能力（歌聲），並盡可能在不動刀的方式下保養，她以過來人經驗告訴每個女孩：「二十幾歲的時候，別以男人為主，要找尋自己喜歡的工作、努力賺錢。」、「三十歲以前，妳一定要知道自己擅長什麼，因為那樣的基礎，會建立你三十歲的自信，妳要用這樣的基礎，去選擇適合妳的對象；至於四十結婚後，更不能忘記保養自己。」





筆者看過一個小故事，描述張清芳與宋學仁相愛時，男方提親時問她：「你有沒有跟你媽媽說我是哈佛畢業的？」，張清芳聞言直接懟回去：「哈佛有什麼了不起，我媽覺得信佛才棒。」





不管男人或女人，當你努力追求進步，那份信念自然會把你帶向專業、帶向成功。再來，你自然會在深耕自己的過程裡頭，去發現自己適合什麼、該斷捨離什麼，就像電影《三個傻瓜》裡頭的台詞：「追求卓越，成功自然就會屬於你。」





不僅如此，妳會遇到真正欣賞妳的人，而對方必然也是和妳差不多性格，才會欣賞這樣的妳。坦白說，張清芳嫁給宋學仁，這不見得是件稀奇事，有錢有勢之人並非鳳毛麟角，但為什麼宋學仁除了買遊艇、買鑽戒、買豪宅給她，還能夠如此敬重她，答案或許就是：她值得我這麼做。





儘管15年婚姻告終，相信堅強如張清芳，仍然會瀟灑地把人生過好，無愧於心。



