向張小燕哭訴婚姻不順！張清芳有心理準備：兒子一人一個

▲張清芳（前排右二）和張小燕（前排左二）亦師亦友。（圖／李明依臉書）

▲高愛倫與張清芳私下有交情。（圖／中視提供）

53歲張清芳與財金大老宋學仁昨（22）日宣布結束15年婚姻，震驚各界，回顧這段豪門婚，她曾在夫妻關係遭遇低潮時向張小燕哭訴，更直言「真的過不下去，你有錢我自己也有錢，兒子一人一個」，顯見對婚姻的豁達與果斷，如今兩人真的分道揚鑣，令人不勝唏噓。資深影劇人同時也是張清芳好友的高愛倫，2016年在《NOWnews今日新聞》名家論壇分享一段故事，她透露，張清芳在某段婚姻低潮期，曾向牽成她與宋學仁的張小燕吐苦水，情緒低落的張清芳還講到掉淚，當時張小燕回她：「愛情就是相互陪伴，夫妻就是結伴到老，沒什麼太大學問。」張清芳聽完想了想，覺得很有道理，便豁然地說：「真的過不下去，你有錢我自己也有錢，不稀奇，兒子兩個，可以一人一個，哎呀！兩個都給你也行！」終於想開的她更勉勵自己：「總之，婚姻是讓人快樂的，我得做到也做好這一部分。」高愛倫還透露小祕辛，當年宋學仁準備到張家提親時，問了張清芳：「妳有沒有跟你媽媽說我是哈佛的？」沒想到，張清芳回他一句：「哈佛有什麼了不起，我媽覺得信佛才棒。」對於張清芳和宋學仁的相處，高愛倫以兩人「有浪潮有冰山」、「張清芳是家庭裡的高音」來形容，並引述張清芳所說：「我不委屈自己，更不委屈別人。謝謝老公終於承認：『台灣女孩是最好的老婆人選。』」（編輯：楊穎軒）