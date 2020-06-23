為張清芳公益演唱砸錢　宋學仁「憂兒患自閉症」親自煮飯

▲53歲張清芳恢復單身。（圖／記者林調遜攝）

53歲張清芳和富商老公宋學仁昨（22日）透過律師發聲明，透露兩人去年協議離婚，並於今年孩子放暑假時走完法律程序，消息震驚各界。張清芳過去每年籌辦公益演唱會，雖然宋學仁表面上不愛她回歸螢光幕，實際上仍砸重金贊助表演，更曾被拍到在小巨蛋觀眾席默默支持老婆。張清芳每年舉辦「國際護師節公益演唱會」慰勞辛苦的醫護，雖然參與的大明星全無酬演出，但她都會負責每個人的妝髮費、請吃大餐或送名牌禮物，宋學仁就曾自掏腰包購入來自法國的香檳贊助老婆，共花掉6位數。他也曾被拍到在張清芳小巨蛋演唱會觀眾席，專注地欣賞太太的演出，寵妻形象鮮明。張宋兩人離婚前是外界眼中的銀色夫妻，不過張清芳自爆，第一次煮飯給她吃的男人不是宋學仁，而是演藝圈好友巫啟賢，更透露方芳芳是讓她決定生兩胎的關鍵，因某次方芳芳帶小孩來家裡吃飯，她見到孩子一人孤單地玩耍，當下便決定自己要生2個。事實上，宋學仁對小孩用心良苦，她的好友、資深媒體人高愛倫曾透露，張清芳大兒子2歲時，幾乎不太說話，宋學仁擔憂有自閉傾向，心理產生極大壓力與挫折，雖然經檢查確定不是自閉症，但宋學仁從此親自採買家庭食物、監督烹調方式，「而且這是他和外勞的工作，張清芳被勒令一邊稍息。」對小孩的養育盡心竭力。（編輯：楊穎軒）