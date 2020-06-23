張清芳爆離婚　好友黃子佼無奈：他們做了很多考量

張清芳昨（22）日驚爆與「投資教父」宋學仁的15年婚姻宣告終結，引起各界熱議，而黃子佼剛好今（23）日出席活動，對此消息他也透露看法。
與張清芳有多年交情的黃子佼，對於好友離婚一事，他透露，張清芳、宋學仁都是大人了，對於私事、公事處理都有自己的想法，「我們晚輩不方便多說什麼，祝福他們的未來，整個過程我們都是不知情，他們一定做了很多考量。」
媒體也詢問到黃子佼有沒有傳訊息慰問張清芳，他僅簡短表示：「有，我們不好多說什麼，就是致意一下。」
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