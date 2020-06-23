賈靜雯升格製作人　花7個月「五金句」說服比莉出演

金鐘獎視后賈靜雯今（23日）宣布升格製作人，參與金鐘導演陳慧翎影集《媽，別鬧了！》拍攝，目前已進組十個月。賈靜雯透露，「即使已經演了那麼多年的戲，還是不減對於這份興趣的熱愛。」她坦言，「演戲演久了，心目中也會對於劇本或角色有些憧憬和想像，畢竟演員是被動的角色，一直希望能夠有機會製作自己所喜歡的題材與觀眾分享。」特別的是，這是賈靜雯首次擔任製作人並身兼演出。



▲睽違小螢幕十年，比莉（左）回歸演出影集《媽，別鬧了！》，林莉（左二起）、賈靜雯、修杰楷說服她演出。（圖 / 草舍文化提供） 談到與賈靜雯相識過程，陳慧翎透露，賈靜雯曾透過老公修杰楷轉達很喜歡她拍攝的金鐘劇《你的孩子不是你的孩子》，並希望有機會可以碰面聊聊天。碰面後，陳慧翎發現賈靜雯除演員之外的工作，對於幕後工作也相當有熱情，因此開口邀請她擔任影集《媽，別鬧了！》的製作人，「當時還只是企劃階段，賈靜雯爽快地一口答應邀約！」





「出任製作人最大挑戰的就是選角！」賈靜雯透露，《媽，別鬧了！》劇本在設定時，就希望比莉姐演出劇中母親一角，「於是我透過各種關係，聯繫到比莉姐的兒子周湯豪，當面表達我想找你媽媽演戲。」沒想到周湯豪竟也有同樣的想法，認為媽媽很久沒有出現在螢光幕前，孝順的他還拜託賈靜雯：「場次安排上，不要讓媽媽拍攝的那麼辛苦！」



▲《你的孩子不是你的孩子－貓的孩子》導演陳慧翎、余慧君。（圖／NOWnews攝影中心）