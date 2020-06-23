賈靜雯升格製作人　花7個月「五金句」說服比莉出演

金鐘獎視后賈靜雯今（23日）宣布升格製作人，參與金鐘導演陳慧翎影集《媽，別鬧了！》拍攝，目前已進組十個月。賈靜雯透露，「即使已經演了那麼多年的戲，還是不減對於這份興趣的熱愛。」她坦言，「演戲演久了，心目中也會對於劇本或角色有些憧憬和想像，畢竟演員是被動的角色，一直希望能夠有機會製作自己所喜歡的題材與觀眾分享。」特別的是，這是賈靜雯首次擔任製作人並身兼演出。
談到與賈靜雯相識過程，陳慧翎透露，賈靜雯曾透過老公修杰楷轉達很喜歡她拍攝的金鐘劇《你的孩子不是你的孩子》，並希望有機會可以碰面聊聊天。碰面後，陳慧翎發現賈靜雯除演員之外的工作，對於幕後工作也相當有熱情，因此開口邀請她擔任影集《媽，別鬧了！》的製作人，「當時還只是企劃階段，賈靜雯爽快地一口答應邀約！」
「出任製作人最大挑戰的就是選角！」賈靜雯透露，《媽，別鬧了！》劇本在設定時，就希望比莉姐演出劇中母親一角，「於是我透過各種關係，聯繫到比莉姐的兒子周湯豪，當面表達我想找你媽媽演戲。」沒想到周湯豪竟也有同樣的想法，認為媽媽很久沒有出現在螢光幕前，孝順的他還拜託賈靜雯：「場次安排上，不要讓媽媽拍攝的那麼辛苦！」
周湯豪回到家後開始加入旁敲側擊的行列，並與媽媽深談，賈靜雯說，「從邀請比莉姐到她確認演出共七個月的時間，七個月來，我們一直被拒絕，都沒有退縮。」她透露，比莉姐一開始認為自己許久未出現在螢光幕前，對於演戲有些許恐懼，回絕邀請，但自己與導演堅持《媽，別鬧了！》媽媽這一角非比莉姐莫屬，因此不斷地想盡各種方式，希望能讓睽違十年未在螢光幕前的演戲的比莉姐回歸演出。
為了軟化比莉的心房，賈靜雯陪著比莉做瑜伽和上健身房，終於在一次聚會中用「我們沒有別人了」、「我們真的很希望看到你演戲」，「很希望能跟你一起演戲」、「導演也很希望跟你合作」以及「觀眾很希望看到你出現在螢幕上」等五個金句打動比莉，承諾演出，賈靜雯形容當下聽到比莉姐確認演出時，「感動到想要掉淚！」