女星穿性感睡衣色誘老公　用這招他卻吐了

八點檔《生生世世》中潘逸安生在香蕉世家，和太太許蓁蓁原本過著幸福快樂的日子，但隨著妯娌間生子比拼失利，夫妻感情出現裂痕兩人漸行漸遠。潘逸安以酒家代替原本溫暖的家，為了挽回丈夫的心，許蓁蓁特地換上性感粉紅色睡衣、小露香肩，還奉上鱉湯給先生補身體，噴上香水企圖勾引老公潘逸安，豈料潘逸安喝了鱉湯突然鬧肚子，草草結束這場色誘戲。



▲潘逸安、許蓁蓁夫妻關係出現裂痕。（圖 / 台視提供） 許蓁蓁無奈笑說：「這場戲簡而言之就是我想色誘我老公，結果他就吐了。」潘逸安也認為這場帶著黑色幽默的戲十分逗趣，他笑說：「因為我從沒遇過這種情形，錄的時候就一直覺得很好笑，怎麼會有人要偷偷買鱉給先生吃，要幫先生補身體，其實可以直接講出來啊！」



▲許蓁蓁（左）小露香肩。（圖 / 台視提供） 劇中因為生子造成夫妻兩人嫌隙，許蓁蓁在戲中一度出現產後憂鬱的情況，為了演出角色，總是頂著一頭亂髮，她不好意思笑說：「拍戲空檔連走去附近的便利商店買東西都不好意思，怕嚇到路人。」潘逸安私下在太太懷孕時則是無微不至的照顧，天天會陪她散步、到健身房做瑜珈運動。坐月子時，專業照護交給月子中心，自己則是一直陪伴在太太身旁。潘逸安也表示自己對孩子的性別一視同仁：「我有想過生男孩，可以跟他像兄弟一樣的玩；生女孩的話，就要當寶貝一樣的養護。」，反倒是太太有不一樣的想法，潘逸安說：「記得那時候去做產檢，醫生公布寶寶性別時，老婆還一度有點小失落，我就安慰她男生、女生都有好處，只要寶寶健健康康就好了！」



