劉以豪「同款金睡衣」送李昇基　基情畫面：怕不能播！

由李昇基、劉以豪共同主持的實境韓綜《Twogether：男神一起來看你》今（23日）舉辦線上記者會，身在韓國的李昇基，與在大陸無錫市拍戲的劉以豪接受亞太地區媒體視訊訪談，李昇基透露看到劉以豪下班後換上高級絲綢睡衣就寢，他事後也送自己同款，坦言文化的差異讓他不習慣；2人表示藉由節目了解各國文化的不同，又能與粉絲近距離互動，覺得新鮮又有趣。
李昇基是綜藝老手，劉以豪卻沒主持經驗，問起導演高敏碩選擇他們出演的原因？他知道李昇基很會帶動錄影氣氛，想到劉以豪不懂綜藝，再加上「他們笑起來長得很像」，很好奇兩人碰在一起的反應，決定把他們放在一起；另一位導演趙孝鎮就說，原本擔心他們的語言不通，好在劉以豪的親和力克服語言障礙，然後李昇基會耍小聰明教他作弊，2人合作無間，表示：「綜藝寶石李昇基碰上綜藝原石劉以豪，是不同的魅力！」比喻獲得全場認同，李昇基跟劉以豪開心到「隔空」擊拳，畫面逗趣。
該節目耗時一個多月探訪亞洲七座城市，李昇基跟劉以豪接受任務尋找粉絲的家，隨後造訪對方推薦的景點，問起2人親身去找粉絲的感想，李昇基表示：「我們可以透過網路知道粉絲的反應，但這次透過旅遊見到各國粉絲，直接了解到大家的年齡、職業與生活環境，拉近大家的距離，是很好的回憶與經驗。」劉以豪則說：「亞洲這麼大，沒想到在遙遠的地方有我們的粉絲，想知道他們是看了我們什麼作品認識我們，然後藉由他們去體驗當地文化，感覺真的很不一樣。」
劉以豪透露對李昇基的第一印象，知道他橫跨多領域，歌手、主持人、演員身分都有，也覺得對方非常聰明，爆料說：「有一次去清邁，我們是敵對，但我覺得他實在太聰明，覺得自己要小心一點。我還開玩笑說，要回去翻《強心臟》，看他都用哪些技巧騙人！」李昇基聽完大笑，但他其實很擔心跟劉以豪沒火花，坦言：「一般節目現場很多人、很熱鬧，這也是綜藝的優勢，但這次不同，我擔心我們不好笑，怕Netflix不播我們的節目，但我發現我們很有趣，還變成好朋友，這很令人感動！」
李昇基坦言被文化差異嚇到，笑說：「大家應該都知道每國文化都不同，我一開始跟劉以豪睡覺的時候，因為韓國綜藝節目若出外景的話，睡覺是不會換成睡衣，結果他卻準備跟王子一樣的絲綢睡衣，我當下就深深體會到文化的不同。然後我們在尼泊爾碰面時，他還給我準備同款睡衣，我就知道我們變成朋友了！」李昇基還說收到的睡衣是香檳金色，非常亮眼，「在韓國根本不能穿」，劉以豪就笑：「可以穿啦！在家沒人的時候，享受王子的氣息。」
兩位主持人因為語言不同，對話參雜中、英、韓文，偶爾會透過肢體語言或是畫圖，李昇基就表示：「因為我不懂中文，所以拍攝前有複習，想問劉以豪的話，也有事先翻譯準備背好問他，若我聽不懂或是不會說，我就會用英文回他。」他也透露，2人能夠順利拍完該節目的關鍵，是自己的好體力與對方的正能量、親和力，直言從不會溝通到變成好友的2個男人的故事，是本作看點之一，更認為現今因疫情不能出國，大家可透過節目欣賞各國風景。《Twogether：男神一起來看你》共八集，6月26日下午三點在Netflix上線。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。