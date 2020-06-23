蔡瑞雪楚楚可憐超愛哭　戳連晨翔死穴：不喜歡這個性

偶像劇《浪漫輸給你》本週日劇情宋芸樺在發覺好友連晨翔,也跟張立昂一樣暗戀小說女主蔡瑞雪後，故意耍心機製造危機把他們一同關在電梯裡，兩人曖昧獨處一室、以為這樣撮合助攻，霸總張立昂就屬於她的。





連晨翔劇中和張立昂愛上同個女生，他笑說自己現實中目前到是沒有遇過，因為剛好他和那群好兄弟都不同菜，所以沒撞菜的問題，若要是真的喜歡上同一個女生，他大概不會說出來就默默放棄：「因為我不想失去兄弟朋友。」而校花級的蔡瑞雪喜歡的男生類型，是像劇中連晨翔這種含蓄的追求者，還是傲然霸道總裁型？她笑說：「我很貪心，比較喜歡兩個綜合版，平常要像劇中連晨翔這樣默默守護著，但偶爾也要霸道，不能從頭到尾都這麼霸道。」



▲連晨翔在劇中對蔡瑞雪有好感。（圖 / 三立提供） 由於劇情他跟蔡瑞雪被共同關在無法啟動的電梯裡，因此被問有沒有和曖昧對象共處一室的經驗？連晨翔表示在感情上其實他是一個非常被動的人，可能是因為臉皮太薄很怕被拒絕，所以幾乎不太會主動出擊，但是他印象最深的是有一次，約了很喜歡的女生吃飯，後來沒想到兩人竟聊天聊到餐廳打烊，連晨翔到最後他都沒有主動告白，現在想起來非常後悔。而劇中羞怯的蔡瑞雪卻正好相反，她大方坦承如果喜歡一位男生，她的個性可是會主動製造很多巧合，絕不會讓自己尷尬等待，會主動設下一些線索讓對方感受到可能發展，給對方主動的機會。



▲蔡瑞雪飾演的楚楚，個性就是楚楚可憐。（圖 / 三立提供） 在《浪漫輸給你》中蔡瑞雪飾演的楚楚，個性就是楚楚可憐模樣，連晨翔笑說現實生活中不會喜歡這種個性，因為他喜歡很獨立很有自己想法的女生，其實連晨翔的死穴就是女生哭，每次女生哭我都會不知道該怎麼辦，而且也非常不擅長安慰哭泣的女生。



