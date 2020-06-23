手越祐也「約妹真相」120萬人搶看　旁邊坐著宮崎駿？

日本傑尼斯旗下男團「NEWS」成員手越祐也早前在疫情嚴峻期間，遭週刊爆出約妹跑趴，19日宣布解約退團，今（23日）台灣時間7點舉辦記者會，澄清這幾個月來發生的事，強調外出都有跟經紀人報備，也表示雖然離開「NEWS」，在家仍會穿著演唱會周邊衣服，坦言是真心喜歡成員們。
手越祐也直播記者會吸引近125萬人收看，他自認不會說謊，所以要澄清一些報導，指週刊爆他疫情間開趴的事，自己都有跟經紀人報備行程，對方也知道有女性在場，而第二次是因為遊戲跟朋友見面；至於退團真正原因，透露早在5、6年前就有退出念頭，自己是真的很喜歡「NEWS」成員與粉絲，但因為有了別的夢想，今年3月就向公司提出離開，也有跟成員們知會。
他感謝傑尼斯的提拔，認為成員是戰友也是朋友，但不希望「退團」的舉動被解讀為「背叛」，只是剛好演出因疫情中止，才會在最近公布消息，也是在律師的陪同下圓滿解約，反駁媒體的錯誤報導。手越祐也透露，3月時已著手新事業，也有進軍美國的計畫，現在會努力經營各大社群網站，用自己的力量幫助更多人，希望粉絲能繼續支持他。
此外，他說完自己的事後，開放記者提問並請律師陪同，收看的網友卻大歪樓，說律師長相神似動畫大師宮崎駿，開玩笑表示這是「吉卜力新作記者會」，十分爆笑。
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