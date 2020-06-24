祖雄曝大馬疫情慘況　老爸餐廳被勒令停業2個月

施易男、謝佳見、戴祖雄（祖雄）、FS等多國歌手將於6月28日出席「在這個時候」線上直播音樂會，這場演出響應「用音樂延續愛」為宗旨，有感於去年澳洲大火、今年的新冠疫情，世界並不平靜，主辦單位將重心放在音樂的感召力，希望藉由直播音樂會送暖，用溫馨和祝福，傳送對地球的一份關懷。
「在這個時候」線上直播音樂會，壓軸藝人由「甜點王子」施易男擔任，他除了重現感動無數人的戲劇《紫色大稻埕》的片尾曲《一輪明月》。施易男也透露近況，在疫情期間，他仍專注在甜點事業，在這些日子中，苦心研究新的口味和品項，成果相當不錯。
最特別的是，擁有15張健身、營養執照的藝人祖雄響應Stay from Home，提醒大家不出門也別忘了在家運動，他將以一己之長，直播示範數個人人在家可做的拳擊有氧操，不但可以伸展肢體，更有助於鍛鍊核心。他也提到近況，「因為疫情，上部拍攝的戲半途喊卡，而且由於無法入境大陸的關係，戲份被刪光，但很感恩在台灣還是能順利工作，而且真的很多好朋友都很願意相挺，把我當家人照顧，所以目前工作都滿順利！」此外，戴祖雄的爸爸籌備已久的第二家餐廳，已經在大馬開幕，「但因為疫情連續兩個月無法營業，受影響很大，目前是半解封狀態，還沒有全面解封。」
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