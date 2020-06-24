祖雄曝大馬疫情慘況　老爸餐廳被勒令停業2個月

施易男、謝佳見、戴祖雄（祖雄）、

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等多國歌手將於6月28日出席「在這個時候」線上直播音樂會，這場演出響應「用音樂延續愛」為宗旨，有感於去年澳洲大火、今年的新冠疫情，世界並不平靜，主辦單位將重心放在音樂的感召力，希望藉由直播音樂會送暖，用溫馨和祝福，傳送對地球的一份關懷。

壓軸藝人由「甜點王子」施易男擔任，他除了重現感動無數人的戲劇《紫色大稻埕》的片尾曲《一輪明月》。施易男也透露近況，在疫情期間，他仍專注在甜點事業，在這些日子中，苦心研究新的口味和品項，成果相當不錯。

▲施易男積極經營副業。（圖／時大音樂提供）

▲施易男將舉辦線上音樂會。（圖／時大音樂提供）