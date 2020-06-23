藤原龍也對決「國民美男」　猜拳18小時沒輸贏：超崩潰

▲▼吉田鋼太郎（上）新田真劍佑都有演出。（圖／車庫娛樂）

藤原龍也主演的賭博犯罪電影《賭博默示錄：最終遊戲》2009年在日本上映時蟬聯雙週票房冠軍，睽違9年的系列作終於迎向最終章，藤原龍也再度飾演靈魂人物「開司」，與福士蒼汰、關水渚、新田真劍佑、吉田鋼太郎、生瀨勝久、天海祐希等人合作，為最終章畫上完美句點。藤原龍也片中三度飾演深陷賭博魅力的廢物「開司」一角，他表示：「為了能完美表現出作者福本伸行想呈現的世界觀，竭盡全力詮釋角色。如果是用一般程度的力道去詮釋的話，在《賭博》的世界是行不通的，所以這讓我的大腦很疲憊且很辛苦。但能和新角色們互相交流，真的十分有趣。」有日本「國民美男」之稱的福士蒼汰，這次在片中飾演日本政府高層的「高倉浩介」，他表示：「能與藤原龍也前輩共演就像做夢一樣，實際在現場拍攝後真的獲益良多。」福士蒼汰還透露，原以為藤原龍也很嚴肅，想不到是溫柔的人，而且對大家都很友善，會營造出令人感到自在的氣氛。藤原龍也與福士蒼汰在劇中有一幕重頭戲，兩人要藉由關鍵的賭博遊戲「黃金拳」一決勝負。藤原龍也表示：「這場戲從一早拍到深夜，我們猜拳猜了18個小時左右，因為規則也很複雜，在猜拳時，愈猜愈搞不清楚狀況，非常辛苦！」《賭博默示錄：最終遊戲》7月3日在台上映。