林嘉欣自爆夫妻生活　「3力」吸引導演老公

影后林嘉欣在新片《死因無可疑》與影帝黃秋生，以及導演老公袁劍偉一起合作，

接受台灣媒體越洋視訊訪問，罕見透露自己的夫妻生活。

林嘉欣笑笑表示自己沒有控制狂，不管對老公或對2個女兒，「

我自己是一個不喜歡被控制的人，所以不管在媽媽的崗位或是太太，都希望可以有海闊天空的感覺，不會去控制別人。

」特別的是，她還

認為夫妻的愛並非建立在信任上，「而是把愛的本體放在自己，相信自己有吸引力、魅力、包容力」，如此的自信才是吸引老公的地方。

▲▼林嘉欣透過視訊，接受台灣媒體訪問。（圖／華映）

林嘉欣與袁劍偉結婚10年，感情依舊甜蜜，她也透露兩人相處上要給彼此自由，但自由不是出去玩，「而是要建立在一起進步、一起學習，所有事情都互相尊重。」

林嘉欣也提到平時會跟老公一起看電影約會，或者一起研究劇本，而

《死因無可疑》更是

夫妻倆繼2016年《暗色天堂》後再度合作，這讓她笑說下一次可能要再隔一段時間，再跟老公合作比較好。

但其實，林嘉欣一直渴望演出純愛情片，甚至哀怨表示：「我每次演愛情電影，都是很苦或是沒有好結局的，像是師生戀或有人死掉等等。」至於拍攝愛情片的尺度，她則表示：「我好歹也是媽媽，至少要簽裸露條款吧。」

她在片中對待老公有強烈的「操控型性格」，那戲外她會不會也有控制袁劍偉導演的習慣呢？她今（23）日