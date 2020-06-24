梁舒涵追星周杰倫　被大雨淋濕只為拿簽名

《女力報到-最佳拍檔》，劇情走到梁舒涵與黃靖倫意外靈魂交換，面對素娥與黃總監個性反差，梁舒涵坦言

很難演，「剛得知劇本走向時，我真的為之震驚，因為靖倫本身讓人印象深刻便是他的獨特音色，但音色這種東西不是我能控制，我的音域就是這樣，因此當下跟他討論很久，希望彼此揣摩出對方戲裡的特質。」

▲梁舒涵合約到期後不再續演《女力報到》。（圖 / LiTV 、開麗娛樂提供）

在受訪時被問到說，要是真能靈魂交換，梁舒涵想當誰？只見瞬間化成小粉絲不加思索回：「周杰倫！」。身為鐵粉的她也親身追星過：「因為我國中時就很崇拜他，我追星也只有追過他，因此想感受當周杰倫的感覺！」梁舒涵補充說：「我是真的有去簽唱會！我記得下午兩點簽唱會，我一早八點前就到現場排隊，那天氣溫超過35度，而且午後還來了個大雷雨，假如你躲騎樓，位置可能就被佔走，所以我跟同學就這樣原地不敢動，但雨勢是大到你撐傘都會濕的。

卻是開心拿到周杰倫的簽名！

也是因為有這些經驗，現在我特別心疼來片場等候的粉絲，每次看到他們耐心等候，還會準備點心，我都覺得好感動，所以只要狀況允許，他們想合照或簽名，我都會答應！！」

▲梁舒涵小時候追星周杰倫。（圖 / LiTV 、開麗娛樂提供）

▲梁舒涵應景端午節跟粽子合照。（圖 / LiTV 、開麗娛樂提供）

梁舒涵說：「想趁休息時也看看

其他演員的作品！像懸疑、搞笑或鬼片等都看，我就是把自己當海綿無止境的吸收就對了！能走到現在，我點滴在心，謝謝所有粉絲對我厚愛外。」至於想接什麼角色？梁舒涵謙虛表示自己還有很多努力空間，因此不侷限，「每個角色都是不一樣的個體，都可以去創造那個角色的專屬故事，與新人合作有新人撞擊的火花，與前輩合作則有值得學習的地方，這些都讓我期待著！」

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拍了兩年多《女兵日記》與《女力報到》劇集系列，從零到大受粉絲喜愛，這段日子幾乎沒好好休息，梁舒涵在合約到期後不再續演《女力報到》，雖然捨不得，但這是梁舒涵與公司思考再三決定的，主要是希望好好休息外，也能補足因工作無法陪家人的空缺，同時讓未來整體狀態準備的更好。