快來看有你嗎？端午節後運勢爆棚！「3生肖」財運超旺　

根據《搜狐星座》報導，端午節結束後，生肖「虎」、「兔」、「豬」運勢將起飛，不僅霉運一掃而光，財運也會超級旺！

明（ 25 ）天就是一年一度的端午節了，想知道你的運勢好壞嗎？屬虎的人有魄力、有頭腦，觀察力過人，對於商業機會，能第一時間掌握道，做大事賺大錢。在端午節之後，運勢將起飛，好運接連上身，財運亨通，橫財不斷，機遇縱生，事業上拓展空間較大，能按計劃圓滿完成任務，工作非常順利，有機會升官發財賺大錢！屬蛇的人前段時間因自身命理陰氣太重的緣故，導致工作、事業上的運勢起起伏伏，有時會提不起勁、怎麼做都做不好，自己的心情也變得非常低落。好在端午節後有好運將降臨，事業上將有財神爺庇護，生活中也會出現各種意想不到的驚喜。若身為管理者在工作上秉公處理，必能獲得下屬鼎力相助，逐漸提升團隊的凝聚力，身邊喜事接二連三的爆發。屬龍的人勤勉努力，有時會鑽牛角尖，在端午節過後，陰陽轉化，月支五行木旺盛構建木生火相生局，待大運一來，財運頗豐，不是富人也是官。不過，要提醒屬龍的人，往後別盲目投資，規避風險就意味著最大的守財，此外，應當克制自身的或火爆脾氣，避開豬朋狗友，相信梅花香自苦寒來，經過不斷奮鬥，過不了多久，必有望翻身做有錢人。（編輯：許苡晴）