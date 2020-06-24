讚張清芳「好多金句值得學習」！作家拜服：人生東方不敗

▲欣西亞談論張清芳離婚。（圖／翻攝自欣西亞和Shane任翔臉書）

歌壇「東方不敗」張清芳日前宣布離婚，與富商宋學仁 15 年的婚姻劃下句點。曾經紅極一時的張清芳，婚後淡出螢光幕，長居香港當貴婦，如今她簽字離婚，引發外界討論。對此，兩性作家欣西亞直言自己對張清芳的感情觀十分拜服，稱讚張清芳「有好多金句值得女人學習」，認為張清芳「在人生裡也是東方不敗」。欣西亞今（24）日在臉書發文談論張清芳離婚，欣西亞透露自己友人很驚訝張清芳 53 歲「怎麼敢」離婚，但欣西亞認為「一個人的孤單勝過兩個人的寂寞」，如果男人陪妳，他卻心不在焉，或是妳陪他，男人卻無關痛癢，那麼「就算身處兩人世界，也是分外寂寞」。所以欣西亞覺得離婚也意味著「不必再為不願意而委屈，不必再為過不去而糾結」，事實上也是另一種幸運。何況很多想離婚的人還會鬧到玉石俱焚，打官司、法院見，能夠成功離婚擺脫不愉快的婚姻，「還真需要某種程度的好運」。最後欣西亞引述張清芳當年被外界形容為「嫁入豪門」後的回應，「我是嫁得好，但不是嫁入豪門。嫁得好是因為整個條件匹配，而不是下嫁或是高攀太勉強」、「自己一定要先給得起，給得起之後，拿什麼東西都不會心虛，人家也不會看不起」。欣西亞稱讚一番言論讓她真心拜服，認為張清芳最後選擇離婚，似乎也是在向大家說，「幸福，我自己也給得起，給得起之後，別人要收回， so what ？我整體條件已經足以和幸福匹配」。欣西亞最後並標註「阿芳實在有好多金句值得女人學習」、「不僅在歌壇，我覺得她在人生裡也是東方不敗」等關鍵字，獻上自己的祝福。（編輯：倪浩軒）