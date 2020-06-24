解禁後第一團！5566攻蛋復活「8月高雄開唱」

先前2019新型冠狀病毒（COVID-19）肆虐，嚴重衝擊台灣娛樂市場，如今陸續解禁終於盼來好消息，天團5566也正式宣布因疫情延期的「Since5566高雄演唱會」，確定將於8月22日（六）復活開唱！





此次演唱會是防疫主管單位開放大型活動解禁後，第一個宣布復唱的萬人演唱會，團員孫協志、王仁甫、許孟哲第一時間感謝全台灣醫護人員的付出，讓台灣疫情能安穩度過，才有今天解禁開唱的機會，同時感謝歌迷們耐心地等候和體諒，因為有將近八成的歌迷保留了門票，只為了等待開唱檔期。



▲5566感謝歌迷不離不棄。（圖／華貴娛樂提供） 「當時除了憂心疫情之外，也十分的焦慮」，隊長孫協志坦言疫情爆發時，除了5566之外，所有的工作團隊都已經調整好最好的狀態，突然延期的確讓大家有一點失落的情緒，不過王仁甫則是換個角度想，「既然高雄的演出一波三折，何不把這意外多出來的時間當做更充裕的準備，就該有更棒的演出帶給大家才對」。



即將成為爸爸的許孟哲除了感謝歌迷的不離不棄之外，也透露自己利用這多出來的空檔，跟老婆一起整理了一間寶寶房，希望未來寶寶出生後可以有個舒適的環境可以跟老婆一起照顧。（編輯：侯家瑜）



▲趙孟姿、許孟哲（右）即將迎來第一胎。（圖／趙孟姿臉書）