吳念軒演出馬凡氏症患者　「只能上場10分鐘」照追籃球夢

電視電影作品《違反校規的跳投》集結吳念軒、蔡瑞雪、李銘忠、范姜彥豐、各務孝太、宋偉恩等人，男主角吳念軒再次穿回高中校服，挑戰演出罹患罕見疾病「馬凡氏症」，卻從小夢想打籃球的熱血高中生，他表示：「這個角色很勇敢，為了自己的夢想堅持下去。」蔡瑞雪也一圓高中時期夢想，在片中扮演籃球校隊經理，笑稱自己完全是本色演出。



▲蔡瑞雪（右）飾演球隊經理。（圖 / 七十六号原子提供） 吳念軒在片中飾演「只能上場10分鐘的籃球員」，從小被診斷罹患遺傳性疾病「馬凡氏症候群」，又被稱為「麻煩症」，有顆像玻璃般的易碎心臟，過度的激烈運動都有可能導致心臟主動脈破裂，為了追求熱愛的籃球夢，他隱瞞父母加入校隊徵選。此症患者外表特徵是又高又瘦，吳念軒為重塑角色外型，在拍攝前就停止健身，為了加強球技，他不但和演員們一起練球，還和宋偉恩在大安森林公園夜訓到三點。他坦言，拍攝籃球戲最困難的就是要克服「體力」問題，也藉此期勉自己要養成運動習慣，他一運動就很容易臉紅及流汗，若導演要求再從頭來一次，就會不連戲，成為他拍攝時最大的困擾。



▲吳念軒片中飾演「只能上場10分鐘的籃球員」。（圖 / 七十六号原子提供）

外型甜美的蔡瑞雪為了演出「球隊經理」一角勤練健身，本身就喜歡打籃球的她，私底下更號召男演員們一起打球賽，她表示：「角色跟我真實的個性很像，幾乎是一模一樣，懷抱著夢想，為了夢想義無反顧，也會實際去執行，不顧別人的反對。」片中為了幫助體能不佳的學弟吳念軒加入籃球隊，特別幫他單獨集訓，問及如何培養對戲默契，她直言，一開始劇組安排演員讀本時，就有了初步的認識，加上與吳念軒有滿多共同話題，「我們都喜歡攝影、講話也都很直接，可以直接溝通演戲方面的想法，馬上就變熟了。」



▲《違反校規的跳投》以籃球運動為題材，找來7位顏值破表、平均身高185的小鮮肉男星演出。（圖 / 七十六号原子提供） 《違反校規的跳投》全片共4集，從7月17日起，每週五晚間5點在myVideo上線，7月17日首播一次連播2集，之後每星期同一時間播岀1集。



