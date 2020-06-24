人妻無極限！上戲前摸周孝安胸肌　米可白羞曝背後原因

身穿西裝

▲劇組替周孝安（左二）慶生。（圖 / 台視提供）

▲大牙（左）暫時無懷孕計畫。（圖 / 台視提供）

▲《一個屋簷下》今（24）日舉行開鏡儀式。（圖 / 台視提供）

新八點檔《一個屋簷下》由周孝安、米可白、大牙（周宜霈）、楊子儀、林意箴主演，今（24）日舉行開鏡儀式，演員在大太陽底下舉辦記者會，周孝安直接上演「濕背秀」，到室內訪問時衣服濕到露出兩點，眼睛也被曬到頭暈而發紅，他趕緊換衣服並補充水分。近期升格為人妻的大牙被問到做人計畫，她坦言「近期先不要，畢竟還在拍戲」，加上現在剛買房子有房貸壓力，中間若卡著懷孕，工作、生活上真的顧不來，笑說「明後年再來吧孩子，先去排別人的隊。」對於懷孕，老公的態度也是很隨和、隨緣，但近期盡量努力避免，不過大牙表示雙方家長都很期待有孫子，也會很開心。在劇中周孝安和米可白配對，與大牙也有感情線，被問到和兩位已婚女星合作要顧忌什麼？周孝安坦言沒什麼影響，但在私下聊天上會注意尺度分寸，主要是怕對方老公誤會，大牙在一旁笑說：「你錯了，人妻尺度才是最大的！」周孝安仍秉持要尊重對方的另一半。日前吳念軒因接送方志友兩人在車上對話，被爆出曖昧情，米可白表示自己很常請同劇演員順路接送，周孝安被問到有沒有機會載她，認真地說：「應該不太可能，我家在五股，不順路。」米可白和周孝安在劇中有著14年的感情，問及如何培養感情，米可白說自己手機會放跟周孝安的劇照，上戲前都會看一下，並且拍戲前會摸一摸周孝安的身軀，胸肌也不放過，形容是「好硬的枕頭」，藉此幫助自己入戲。相較周孝安，米可白戲劇經驗鮮少，親密戲也屈指可數，這次跟周孝安搭配，一開始頭靠肩的親密戲，米可白身體都會離超遠，非常緊張，好在周孝安也會教導她，完成每場的演出。