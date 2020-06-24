蔡阿嘎與二伯！我這一生最後悔的事情　就是太晚娶妳

網紅蔡阿嘎與二伯交往多年，於2016年登記結婚，育有兩個兒子「蔡桃貴」和「蔡波能」。近日二伯在IG放上與蔡阿嘎5年前的夜唱合照，分享結婚至今的感觸：「沒有誰天生就是適合跟誰在一起，我們都是在不斷的修改、磨合中，漸漸找到適合彼此的模樣」。





從交往、結婚到生子，蔡阿嘎與二伯的生活幾乎赤裸裸地攤在大眾眼前，不管是甜蜜約會、陪伴妻子做月子、一起照顧小孩，再到前陣子二伯遭受陌生人攻擊、被對方以鐵鎚攻擊孕肚，蔡阿嘎義憤填膺、陪著妻子哭泣的畫面，歷歷在目。





「我一生最後悔做的事情，就是太晚娶妳，未來、下輩子，我都想跟妳在一起。」－蔡阿嘎





蔡阿嘎跟二伯剛認識時，一個唸高中，一個還在國中。當時蔡阿嘎對二伯一見鍾情，他透露最喜歡二伯的笑容，於是拜託朋友牽線認識，「我只能說，見到她時簡直『驚為天人』。」之後兩人發展一段純純的愛戀，不過礙於二伯年紀，女方家人反對，這段初戀便無疾而終。





分手後，蔡阿嘎依舊與二伯保持聯絡，每年都會固定見面，期間二伯曾跑去澳洲打工，一度想留在當地，兩人這才發現割捨不下彼此。最終，女方選擇回台灣，雙方正式交往。



▲蔡阿嘎與二伯婚姻幸福。（圖／取自二伯IG）

「他從來不會忘記我交代過的每一件事情，他都會記得。」─二伯





交往期間一旦雙方吵架，事後蔡阿嘎都會從嘉義跑去北港找二伯解釋，堅持要面對面溝通。此外，某次二伯不小心打翻了蔡阿嘎最喜歡的七龍珠模型，對方得知後問的第一個問題竟是：「妳有沒有受傷？」





二伯曾感慨地說：「其實他（蔡阿嘎）是一個不太會講心裡話的人，但有一次我生日，他竟然直接做了一本手工書給我，裡頭寫上他的心得，還有跟我相處的點點滴滴。」





在感情裡，甜言蜜語永遠是最不費力的投資，但蔡阿嘎堅持身體力行，直到現在都會跟妻子寫交換日記，他笑說：「根本沒寫些什麼，多半是生活瑣事，中午吃的餐廳好難吃⋯⋯之類的」。





「我們不只是夫妻，更是最要好的朋友，合作愉快！」－蔡阿嘎





蔡桃貴出生時，身為新手媽媽的二伯非常緊張，為緩解妻子的焦慮，蔡阿嘎不但30天都待在月子中心無微不至的照顧。事後，他還拍攝「模擬生產痛苦」的影片，主動感同身受妻子的身體經驗。





對二伯來說，選擇另一半最重要的特質就是，要懂得愛屋及烏，「他不只愛我，也願意愛護我的家人。」





其實，最初二伯的父母並不喜歡蔡阿嘎，擔心男方事業不穩定、女兒會跟著吃苦，但蔡阿嘎向他們承諾，會對二伯的一生負責，讓二伯忍不住曾言：「一個男人如果懂得負責任，他不只家庭會好，連事業都會好」。



